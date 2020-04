Roses Cultura a Casa, la nova eina digital per no aturar el ritme cultural del municipi

Roses Cultura a Casa, la nova eina digital per no aturar el ritme cultural

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Roses posa en marxa una nova eina digital per continuar gaudint de les propostes i activitats dels equipaments culturals de la població: la plataforma digital Roses Cultura a Casa, on s'oferiran conferències, entrevistes, sessions del club de lectura, cinefòrums, visites guiades, teatre,... fins al retorn de les activitats presencials.

La web municipal Roses Cultura estrena des d'aquesta setmana una nova secció que anirà ampliant els seus continguts setmanalment, ideada perquè l'activitat cultural no s'aturi al municipi i des d'on el consistori continuarà oferint recursos i programant cultura, en aquesta ocasió online.

Conferències de les Jornades de Memòria Històrica o de les Jornades de Difusió del Patrimoni a càrrec d'historiadors i arqueòlegs; les visites guiades de l'activitat Locus Amoenus, farcides de sensacions i vivències i protagonitzades per rosincs i rosinques que ens presenten racons i espais del municipi des de la seva visió personal; o entrevistes a artistes que han exposat recentment a Ca l'Anita, són alguns dels continguts que ja es poden visionar a la web.

En els propers dies, aquesta oferta s'ampliarà amb la publicació d'espectacles, representacions teatrals, recomanacions de llibres i films, xerrades i diferent material audiovisual recopilat durant la realització de les diferents programacions dels equipaments culturals de Roses, que suposaran una segona oportunitat per descobrir propostes, o bé per tornar a gaudir-ne.

Nova programació

La plataforma també es nodrirà de continguts nous. Activitats com l'Hora del Conte de la Biblioteca, el Club de Lectura o l'activitat Cinefòrum, tindran continuïtat durant les properes setmanes a través de Roses Cultura a Casa, amb l'organització de sessions virtuals. Una manera per mantenir vives aquestes propostes i permetre que les persones que en formen part i hi participen mensualment en aquestes sessions, puguin continuar fent-ho, ara des de casa.

En definitiva, Roses Cultura a Casa neix com un contenidor de propostes cultures, algunes ja realitzades que podem recuperar, d'altres noves que s'aniran ampliant i diversificant durant les properes setmanes, amb l'objectiu de mantenir viva la cultura a Roses durant el període d'aturada d'equipaments de manera presencial.