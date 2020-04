Editada per Seix Barral, la dama del crim Donna Leon ens proposa la novel·la negra 'Con el agua al cuello', un apassionant cas ple d'actualitat sobre la contaminació i l'especulació del subministrament d'aigua a Venècia. Des de la residència on passa els seus últims dies prostrada en un llit, Benedetta Tusso, malalta de càncer amb tot just trenta-vuit anys, vol compartir una informació que impliquen el seu marit, Vittorio Fadalto, mort en accident de trànsit.