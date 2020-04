La incertesa plana sobre els festivals de música d'estiu

Molts ho intueixen però intenten pensar que les pitjors expectatives no es compliran, però dia que passa més difícil és creure-ho. Aquest, de ben segur, serà un estiu diferent a la comarca. Un dels motors econòmics principals, pel que a l'oci, són els festivals de música i la pandèmia els està posant contra les cordes. Programadors i artistes estan directament influïts, però també tota la indústria col·lateral que en viu. Algunes empreses temen que suposi un cop definitiu. El suport de les institucions, afirmen, serà fonamental per garantir-ne la pervivència, ja que auguren que «serà la pitjor crisi que haurà viscut mai el sector».

Segons dades del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, aquesta aturada ha implicat 5.263 expedients de regulació d'ocupació dins la indústria cultural catalana, que suposa una afectació a 48.144 treballadors, un 7,2% de tot Catalunya. Dins aquestes xifres, el sector d'activitats artístiques i d'espectacles representen 335 expedients i afecta 2.478 treballadors. Aquestes, però, són només les xifres visibles de professionals contractats, en un sector on no és la norma. Des que tot es va aturar, s'han cancel·lat 3.476 concerts; les sales deixen d'ingressar 1,5 milions d'euros per setmana i els compositors 5 milions de març a abril a Catalunya.

El figuerenc Xavi Pascual, responsable de Pascual Arts Music, és el promotor d'alguns dels festivals més multitudinaris de les comarques gironines: l'Strenes a Girona, que ja ha dissenyat una programació postquarantena, entre juny i juliol, i a l'estiu, a l'Empordà, Sons del Món i l'Acústica. La incertesa sobre si es podran fer concerts a l'estiu i el pessimisme davant quant temps durarà això «no ajuda tampoc a generar la confiança del públic» perquè aquest compri entrades. De fet, aquest és un dels principals problemes. Les vendes estan aturades i són aquestes les que representen, en quasi tots els casos, el principal ingrés, encara que es rebin ajudes institucionals.

A més, els festivals «necessiten un període de programació, estratègies de màrqueting, de comunicació i els de preproducció, muntatges, és a dir, uns mesos de distància entre que el presentes i els dus a terme», comenta Pascual. L'Strenes ha pogut redissenyar-se perquè «ja estava en marxa i era anul·lar o ajornar». Si es posa a la balança que les pèrdues per anul·lació eren superiors als 100.000 euros, ajornar era l'única opció, malgrat que l'última paraula la tindrà l'Estat i el que permeti fer.



Minimitzar pèrdues i seguir

En el cas de Sons del Món i Acústica, Pascual reconeix que les institucions hauran d'implicar-s'hi, si volen evitar el tancament d'empreses del sector. També ho corrobora Xavi Fortuny de RGB Music, promotors del Festival de Cadaqués, el de Begur i el Black Music Festival i que ja s'ha vist obligat a fer un Erto. A ambdós, la Diputació de Girona ja els ha comunicat que mantindrà la seva aportació, tant si es fa com si no, quelcom que Pascual i Fortuny «agraeixen», ja que permetrà «minimitzar pèrdues i sustentar-nos». Fonts de l'Ajuntament de Figueres també es pronuncien en la mateixa línia, tenint en compte que, a hores d'ara, moltes despeses de l'Acústica encara no s'han hagut de fer i si calgués anul·lar l'aportació, seria molt inferior. Pascual, però, no obvia que «els nostres marges són molt petits, vivim dia a dia». «És una angoixa no saber si podràs seguir, si podràs mantenir la teva empresa, pagar sous», diu Pascual qui encara no ha optat per fer cap Erto, tot i que no sap fins quan ho podrà mantenir.

«La cultura, per la majoria de la gent, és un entreteniment», apunta Pascual. Víctor Medem, director artístic de la Schubertíada de Vilabertran, afegeix quelcom més: «Quan parlàvem amb polítics per tema ajudes sempre ens demanaven quin era el retorn econòmic del festival i ara potser només hauran d'apostar per l'art per si mateix, com a factor bàsic». A més, cal afegir que molta gent treballa al voltant dels festivals. L'Acústica, per exemple, suposa un impacte de 2,2 milions d'euros. Del mateix parer és Xavi Fortuny. Bona part de les ajudes que ha anunciat la Generalitat de Catalunya dins el Pla de Rescat del sector cultural –31 milions d'euros– són bàsicament línies de crèdits i no ajudes a fons perdut com sí que proposen França, Alemany i Portugal. Fortuny és contundent: «La gent de la música venim de la misèria i ja estem acostumats, tenim un muscle important de suportar adversitats, però ara caldrà rescatar-nos, no és tan complicat ni costós».



«Una edició de resistència»

Víctor Medem assegura que, si les autoritats ho permeten, ells mantindran la Schubertíada –el festival més tardà– però «amb canvis». «Serà una edició de resistència», afirma, potser amb aforaments més petits, amb dobles sessions... «El nostre avantatge és que som un festival d'estructura petita que no requereix una preparació tan gran, que contractem el personal a última hora i que tenim un marge, som més flexibles», confessa Medem que afegeix que ells «amb molt pocs mitjans som molt eficients». La Schubertíada fa ja un temps que ven entrades, però el gruix es ven entre juny i juliol. Ara ja han perdut tres grups d'estrangers, una trentena de persones, que han cancel·lat. «El turisme musical afectarà molt a centre Europa perquè el públic ve de fora i sol ser gent de mitjana edat; hi haurà un canvi de paradigma molt gran», augura. Xavi Pascual afegeix que caldrà veure què fa «la pressió social», perquè no s'entendrà que a l'estiu les platges estiguin plenes i no es puguin fer concerts. Ell no descarta aplicar les mesures que calgui: des de controls de temperatura, guants i neteja de mans. «Serà més segur anar a un concert que a la platja, es tracta que ens donin les mesures i recuperar la confiança de la gent», conclou.

La situació dels Festivals altempordanesos, un a un.



Festival de Peralada (Fundació Castell de Peralada)

Continuen treballant tot i que hi ha moltes limitacions externes. La programació no s'ha presentat. A hores d'ara, asseguren, tenen capacitat de maniobra però treballen «dia a dia». A curt termini veuran què se'ls permet fer, què és viable i en quines condicions.



Festival de Cadaqués (RGB Music)

Aturada absoluta amb una programació «bastant envestada» amb artistes reservats però que, depenent de les directrius sanitàries i dels marges d'actuació, farà «tècnicament impossible» la celebració. No es descarta l'anul·lació.



Sons del Món (Pascual Arts Music)

A hores d'ara només s'ha anunciat i posat a la venda entrades per a un concert, God Save the Queen, previst per l'1 d'agost. Els artistes, però, són d'Argentina i el festival desconeix si podran viatjar. La prudència s'imposa ara a l'espera de les decisions de l'Estat.



Portalblau (Ajuntament de l'Escala)

Quan es va decretar l'estat d'alarma, Portalblau, a l'Escala, estava pendent de concurs. Totes les tramitacions, doncs, van quedar suspeses i no es podran desencallar fins que s'aixequi. La perspectiva no és optimista i depèn, diuen, del que permeti fer l'Estat.



Schubertíada (Associació Franz Schubert Barcelona)

Els organitzadors treballen per mantenir-lo, ja que el seu aforament no supera les 300 localitats. Tot i això faran canvis per fer una edició «més concentrada en el temps i més curta» amb la possibilitat de reduir aforament o incloure dobles sessions.



Acústica (Pascual Arts Music)

És el festival més tardà. Com que se celebra a finals d'agost i no depèn tant de la venda d'entrades, li dona als seus organitzadors més marge. Ara per ara, es treballa com si s'anés a realitzar. La programació, però, dependrà del temps de marge per treballar-hi.