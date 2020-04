Figueres viurà una Santa Creu virtual amb les Fires confinades

Figueres, la capital de l'Alt Empordà, havia de començar aquest divendres, 24 d'abril, les Fires i Festes de la Santa Creu. Les activitats programades han estat suspeses a causa de l'Estat d'Alarma provocat pel coronavirus. Aquestes havien de ser les fires del nou model de l'Embarraca't a la plaça de Catalunya. Sense escola no hi pot haver rua infantil i sense festa no hi haurà pregó inaugural, com el que l'any passat va fer la Unió Esportiva Figueres amb motiu del seu centenari. Algunes empreses i entitats es mobilitzaran per a dur a terme activitats, com el piromusical confinat.



L'alcaldessa Agnès Lladó ha explicat avui als lectors d'emporda.info que l'Ajuntament ha arribat a valorar suspendre el dia festiu del 30 d'abril, però que s'ha descartat després "d'haver parlat amb grans empreses i moltes ja estaven organitzades". Malgrat que no hi puguin haver Fires físiques, sí que n'hi haurà de virtuals, segons anuncia el consistori. La festa s'havia d'acabar el diumenge 3 de maig, diada de la Santa Creu.





?? Bon dia! Avui començarien les Fires i Festes de la Santa Creu ????????



Aquest any no podrem sortir al carrer, ni podrem omplir les places, ni ens podrem trobar amb la família i amics. ????



?? Al llarg de la setmana us anunciarem diferents actes virtuals. ??#FiresSantaCreu pic.twitter.com/1Jp3AaI4oh — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) April 24, 2020