No vull ser una princesa porta la signatura de l'escriptor Grezegorz Kasdepke. Editat per Cruïlla, el llibre té com a protagonista la Maria, una nena a qui li encanta jugar a cavallers i princeses, però ella sempre vol ser el drac, perquè és el personatge més divertit. Mobilitza a tota la família; tothom ha de participar en els seus jocs! Una història divertida i esbojarrada sobre la importància de ser un mateix. Qui es podria imaginar que la Maria pogués ser un drac terrible?