La consellera de Cultura diu que calen «polítiques valentes» d'ajudes

La setmana passada, la Generalitat de Catalunya va donar a conèixer el Pla de Rescat del sector cultural -31 milions d'euros pel sector cultural- una eina que ha de convertir-se en quelcom indispensable per reflotar una indústria molt tocada per aquesta crisi i que no veu amb esperança el futur pròxim. Segons la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, amb el Pla de Rescat «intentem donar resposta a les seves necessitats».

El Pla s'ha elaborat «en constant contacte amb els diferents sectors de la cultura, escoltant de la seva pròpia veu les necessitats que tenen», ha reconegut la consellera que és conscient que «falten molts diners per rescatar la cultura i per rellançar-la amb vista al retorn a la normalitat». A parer seu, aquestes ajudes no arriben tard. «Des del minut zero ens vam posar a treballar i el 17 de març ja vam fer públic un primer paquet amb vint mesures de suport al sector».



Un sector essencial

La consellera ha dut a terme diferents reunions amb el ministre de Cultura i en totes elles «ha exigit» la consideració «d'essencial» pel sector. «Vaig instar el ministre a llençar un pla de xoc econòmic urgent transferit a les autonomies perquè el gestionin elles mateixes». Aquest pla hauria d'estar dotat amb fons arribats d'Europa i hauria de ser suficient per afavorir a creadors, autors i artistes autònoms, entitats i al sector empresarial. Vilallonga recorda que Catalunya té competències exclusives en aquesta matèria. Durant la trobada, la consellera també va exigir la consegüent baixada de l'IVA cultural.

La situació que viu el sector a l'Estat és ben diferent al d'altres països europeus, com és el cas de França o Alemanya que apliquen ajudes a fons perdut o, fins i tot, prohibeixen a Amazon vendre llibres per no amenaçar la indústria. A parer de la consellera, a Catalunya «calen també aquestes polítiques valentes». «Per nosaltres no quedarà i, en aquest sentit, reclamo una resposta àgil i ferma a l'Estat i a Europa». Vilallonga és del parer que aquesta crisi pot ensenyar-nos molt. «Cada vegada que hi ha una sacsejada, la humanitat s'adapta i evoluciona. Sembla evident que ja hi ha està havent un transvasament de moltes activitats presencials a virtuals». Segons ella, serà bo aprofitar l'ocasió «per millor el món tal com el coneixíem fins ara».