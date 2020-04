Vilanant i Taravaus escriuen el llibre "A porta tancada"

Aquest Sant Jordi tan diferent, des de Vilanant i Taravaus, l'han volgut fer especial. Un Sant Jordi on tothom hi fos partícip i, que a més a més, tinguéssim un record d'aquests dies i d'aquesta diada tan especial.

Per aquest motiu va sortir la iniciativa d'escriure un llibre. I així ha estat i ha tingut molta participació. Des dels més petits del poble als més grans (dels 3 anys als 70). Un llibre que es titula A porta tancada i que us podeu descarregar al web de vilanant.cat

Hi ha participat gent molt diversa del municipi com també gent que no viu a Vilanant, però que d'una manera o altra hi està vinculada.

La portada l'ha feta l'il·lustrador Leo Beard, a dins hi podem robar també un dibuix de l'il·lustrador Joan Antoni Poch (JAP) que acompanya un text de l'escriptora Àngels Gardella, que també ha fet el pròleg.

Hi han participat les mestres de l'escola de Vilanant, la Doctora en farmàcia Montse Parada i molts veins i veïnes de Vilanant que amb els seus escrits, dibuixos i poemes han volgut omplir aquest Sant Jordi de cultura.