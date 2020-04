El Gremi de Floristes dona per «complert» l'objectiu de les 300.000 roses

El Gremi de Floristes veu "complert" l'objectiu de la campanya #rosadesantjordiacasa, amb què s'havien proposat vendre 300.000 roses a domicili i pal·liar així la davallada respecte un Sant Jordi convencional. Quan encara els queden unes hores de feina, constaten que la campanya ha estat "un èxit", que "les floristeries no podien treballar més ni accedir a més roses", i que si hi ha desviació respecte la previsió inicial, serà "a l'alça". En contraposició, el seu president, Joan Guillén, explica a l'ACN que han detectat "canals incorrectes" de venda física en quioscos durant la jornada, que sumarien uns pocs milers de roses. "Ens ha empipat, després de tota la logística que estem fent", lamenta sobre una venda física que "no es podia fer".

A les floristeries adherides a la campanya encara els queden hores de feina. Un cop acabi el dia, i després de sumar-hi la xifra de venda de roses que s'ha fet als mercats, el Gremi donarà la xifra detallada de roses que s'han venut i distribuït a domicili durant aquest Sant Jordi confinat.

Però hores d'ara Joan Guillén ja veu "complert" l'objectiu que s'havien marcat amb la campanya #rosadesantjordiacasa, i dóna per fet que s'hauran venut les 300.000 roses que es van proposar (un 5% de les vendes habituals per Sant Jordi). En tot cas, estima que el recompte més aviat pot acabar donant una xifra "una mica" superior. "Haurà estat un èxit a tots els nivells", sosté.

Guillén recorda que ja van advertir que seria un Sant Jordi "de mínims", i és en aquest sentit i no en un altre que es mostra satisfet amb la campanya. "Ens hem quedat a mitges perquè segurament milers de persones haurien volgut" rebre una rosa a casa, assumeix. Però ni el personal que ha pogut treballar en la recepció, preparació i distribució de les flors (el que no està afectat per ERTO), ni l'arribada de roses dels majoristes ho ha posat fàcil. "Avui encara ens trucava gent demanant roses", explica Guillén.

Respecte la venda de roses en quioscs, que diu haver detectat -i que en el cas de Barcelona l'Ajuntament ha fet interrompre, diu Guillén-, subratlla que "no hauria d'haver passat" ja que la venda física "no es podia fer". Amb tot, el florista calcula que són uns "pocs milers" el que es pot haver "col·locat" per aquesta via.