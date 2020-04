El Servei de Biblioteques de la Diputació regala «retrats de tinta»

Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona ha impulsat un nou projecte. Es tracta de Retrats de Tinta, una iniciativa creada a partir del debat i l'intercanvi d'idees amb el grup de treball Llibres i Companyia, que està format per 57 biblioteques gironines amb club de lectura.

Aquesta nova experiència, que enguany es farà en línia per la situació actual de confinament per la Covid-19, permet que vint lectors conversin individualment durant una estona amb un escriptor, que improvisarà un retrat manuscrit de cadascuna de les persones que acabi de conèixer. Els el llegirà i posteriorment els l'enviarà per correu. Els escollits són lectors d'arreu de les comarques gironines i responen a perfils molt variats d'edat.

L'escriptor Jordi Lara (Vic, 1968) és qui afrontarà el repte, per bé que ja va participar en una experiència similar el juny del 2017 en el marc de la residència-exposició «Literatura expandida» al Centre d'Art Maristany de Sant Cugat del Vallès. Ara, repetirà per als lectors de les biblioteques de la demarcació de Girona. Lara va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or de narrativa el 2017 pel recull de relats Mística conilla.

El format, que tindrà lloc demà dijous, Diada de Sant Jordi, entre les 16 i les 20 hores, posa a prova la intuïció creadora, la capacitat d'observació i la possibilitat de traslladar en paraules la primera impressió entre les persones. Un art efímer que no té cap més pretensió que demostrar el poder de la paraula escrita, per una part, i de la comunicació oral i no verbal immediata, per una altra. Una experiència original, sorprenent i bastant agosarada, destinada als amants de les lletres.



La guia CLER, aquest vegada només digital



Un cop més, i amb l'objectiu d'incentivar la lectura, el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona ha publicat una guia de literatura infantil i juvenil de primavera, coincidint amb la Diada de Sant Jordi. La guia, gratuïta i realitzada pels professionals de les biblioteques públiques gironines que integren en el grup de treball CLER (Club de Lectures Recomanables), format per professionals de 24 biblioteques gironines, consta d'una acurada tria de llibres de narrativa infantil i juvenil, de llibres per compartir i de llibres de coneixement. Trobareu l'enllaç en el web

www.bibgirona.cat/biblioteca.

En aquest Sant Jordi confinat, també s'ha publicat la guia infantil Llibres prohibits per retre homenatge als llibres infantils que, en algun moment de la història, han estat confinats per un dels pitjors virus, la censura.