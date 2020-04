De la poesia d'Isabel-Clara Simó a la de Montserrat Vayreda i Ernest Pibernat

La poesia també el seu espai en aquest Sant Jordi. Us fem tres propostes de llibres d'autors de casa nostra, autors que val la pena llegir i rellegir.



ISABEL-CLARA SIMÓ

La mancança. Editat per Gregal, és un llibre de poesia delicat i colpidor. Una reflexió en veu alta, un bàlsam literari que recorda al lector que «som mortals i vivim com si no ho fóssim». Preu: 13,30 euros.

MONTSERRAT VAYREDA

Els pobles de l'Alt Empordà. Editat per Edicions Vitel·la. Tercer dels quatre volums d'aquesta reedició tan necessària d'una de les obres que millor plasma un passat molt present de l'Empordà. La curadora és Anna M. Velaz.



ERNEST PIBERNAT

El Mont. Dessota un cel. Editat per Cal·lígraf. Viatge poètic intimista sobre la muntanya Mare de Déu del Mont i el seu paisatge sovint feréstec. Els poemes glossen indrets singulars i moments evocadors.