La Fundació Dalí promou quatre accions digitals per celebrar Sant Jordi

En aquests dies de consum digital, la Fundació Dalí de Figueres proposa quatre accions a les xarxes per celebrar la Diada de Sant Jordi davant del confinament forçat a causa del coronavirus.

La primera d'ella és una lectura col·lectiva de textos escrits per Salvador Dalí i per Gala a escollir entre els seus respectius diaris de joventut, La Vida Secreta de Salvador Dalí o 50 secrets màgics per pintar. Els participants podran ser la veu de Dalí. Es gravaran en vídeo mentre llegeixen en veu alta el text escollit i el pujaran a les seves stories d'Instagram amb el hashtag #DaliBooks i l'etiqueta @museudali. El perfil de la Fundació Dalí els compartirà. Per fomentar la participació, hi col·laboraran amb la seva lectura la directora del Centre d'Estudis Dalinians, Montse Aguer, i altres membres de la Fundació Dalí.

En segon lloc, ofereix una postal d'amor per regalar a la persona estimada, que es podrà descarregar del web de la Fundació Dalí.

També, com a tercera opició, la Fundació mostra les Biblioteques de Dalí: a partir de fotografies es mostrarà com és la biblioteca dels Dalí a Portlligat i com és la del Centre d'Estudis Dalinians, a Figueres, on es conserven els llibres originals de Dalí, que la Fundació Dalí posa a l'abast d'investigadors. El públic podrà aportar comentaris entorn als seus hàbits lectors: quin és el seu moment de lectura, quin llibre l'ha acompanyat durant els anys, quins són els seus herois/heroïnes literaris/es, quin és el seu racó preferit per llegir o, si com Dalí, fan anotacions o il·lustracions a les pàgines.

La quarta proposta es titula Dalí Books: membres de la Fundació Dalí faran recomanacions de lectures tant de llibres escrits per Dalí com de publicacions de la pròpia institució. Així mateix, s'animarà els usuaris a compartir les seves lectures preferides.

La Fundació Dalí valora positivament, en un comunicat, aquest tipus d'accions digitals, que tenen per objectiu oferir eines d'aprenentatge i entreteniment per mitigar la preocupació i la incertesa del moment actual.