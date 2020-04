El valor d'un club esportiu centenari en un relat infantil d'Eva Serra i Alexandre Martí

L'orgull de ser d'un club centenari: Unió Esportiva Figueres, explicat per a nens i nenes, arriba publicat per l'editorial OmniaBooks. Es tracta d'una obra escrita amb motiu de la celebració del centenari de la UE Figueres per Eva Ser­ra i Alexandre Martí i publicada per l'editorial OmniaBooks. Està adreçada a nens i nenes a partir de set anys, conté set il·lustracions, més de 25 fotografies històriques propietat de Carles Lloveras, cinc imatges d'obres de Salvador Dalí relacionades amb la UE Figueres i el pròleg del president de l'entitat esportiva, Narcís Bardalet. Segons ha explicat l'autora, Eva Serra, mestra, escriure aquest conte ha estat per a ella un «gran repte».

El conte relata el viatge d'una família que, amb motiu del centenari de la Unió Esportiva Figueres, fa un recorregut per la història del club mitjançant els fets més rellevants de les diferents èpoques. A més, el conte recull anècdotes desconegudes per molta gent, alhora que es fa referència de diferents valors molt importants en l'esport, tal com indica la seva autora: «Sobretot el treball en equip, l'esforç, la perseverança i la unió entre els jugadors, els tècnics, els directius i l'afició per aconseguir grans gestes». Les il·lustracions del conte les ha realitzat Alexandre Martí. «Vaig demanar al meu marit que fes algunes il·lustracions per acompa­nyar el text, i als nostres fills els van encantar» ha destacat Eva Ser­ra.