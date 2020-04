Els pobles de l'Alt Empordà animen els veïns muntant activitats de Sant Jordi «confinades»

La coincidència de la festivitat de Sant Jordi, aquest dijous 23 d'abril, amb el període de confinament pel coronavirus ha fet replantejar les activitats al territori. Amb la voluntat de mantenir viva la tradició del llibre i de la rosa i de la llegenda del sant i el drac, la majoria d'ajuntaments de la comarca se les han pensat per entretenir el veïnat durant el confinament. Us presentem una selecció de propostes:



Avinyonet de Puigventós

L'alcaldessa, Júlia Gil, ha explicat que al seu poble, enguany, «portarem una rosa a cada llar».



Bàscara

L'Ajuntament ha llançat una programació de Sant Jordi pensada per despertar la creativitat dels veïns: concursos de relats, curts, dibuix i pintura, per a diferents categories d'edats i amb premis per als guanyadors.



Cabanes

El Club de Lectura, amb el suport de l'Ajuntament, vol aconseguir «pal·liar una mica aquesta situació i aconseguir que el poble visqui d'una manera més agermanada la festa». Es proposa: guarnir el balcó o la finestra o fer una lectura breu d'un text, prosa o poesia, i gravar-se, de manera que es pugui compartir a les xarxes socials.



Capmany

Amb la col·laboració de l'Ampa, els nens i nenes de l'escola Els Dòlmens fan un dibuix relacionat amb Sant Jordi. S'habilita un punt de recollida per penjar-los a la Plaça i, també, s'envien online per fer-ne difusió a xarxes socials.



Castelló d'Empúries

Les propostes del 23 d'abril volen omplir la xarxa de cultura en forma de recomanacions de llibres, confecció de roses, música, una sessió de contes, lectura de textos i teatre. Ja fa dies que la biblioteca Ramon Bordas i Estragués recull recomanacions de llibres per penjar a la xarxa.

A més, l'Ecomuseu Farinera munta el taller Com fer una rosa des de casa? L'Escola de Música Antoni Agramont aporta el toc musical amb audicions virtuals. El Grup de Teatre Esplais llegeix textos de Carner i Tequatre, de Perucho. I, a més, l'Ajuntament demana als veïns que pengin vídeos i fotos a la xarxa per mostrar què fan per Sant Jordi, amb l'etiqueta #santjordicastelloempuriabrava.



Figueres

L'Ajuntament promou un Sant Jordi casolà i alhora virtual, animant la gent a penjar a les xarxes socials una foto que ens recordi el Sant Jordi d'anys anteriors. També es proposa recomanar un llibre, penjar una rosa o mostrar un dibuix, amb l'hastag #SantJordiFigueres.

A més, entre moltes altres activitats, la Biblioteca Fages de Climent ofereix, el dia 22, la Revetlla Virtual de Sant Jordi, dedicada als autors locals que han publicat nous llibres.



La Jonquera

L'Ajuntament ha triat celebrar Sant Jordi amb la col·laboració de les floristeries per animar la gent a guarnir els balcons i les finestres.



L'Escala

Amb el lema Per Sant Jordi, la cultura no s'atura, des del consistori es convida a participar en les activitats de la Biblioteca Víctor Català. Cal enviar una recomanació lectora, una foto d'una rosa feta a mà i un vídeo, on cadascú llegeixi un fragment del seu llibre preferit.



Lladó

L'Ajuntament reparteix porta a porta roses i llibres. Mentre que els nens de l'escola Montserrat Vayreda tenen l'encàrrec de fer dibuixos per als més grans.



Llers

L'Ajuntament ha ideat un seguit d'activitats perquè els veïns donin ales al seu vessant més creatiu i participin en un concurs de dibuix i pintura; en una manualitat per confeccionar una rosa; en un concurs de relats, i en una proposta per engalanar balcons i finestres, tot amb les xarxes socials com a aparador.



Navata

El lema a Navata és #SantJordiConfinat i es demana a la gent del poble que faci dibuixos, manualitats, pastissos, disfresses o el que vulguin amb tema de Sant Jordi; que ho enviïn al correu ajuntament@navata.org, i llavors es compartirà a les xarxes socials municipals.



Ordis

L'Ajuntament ha encarregat als veïns que posin a treballar la imaginació per engalanar balcons i finestres amb dracs, senyeres, cavallers o princeses.



Peralada

El consistori ha animat a decorar els balcons de Peralada i Vilanova de la Muga, iniciativa popular molt primaveral per Sant Jordi.



Port de la Selva

L'Ajuntament ha previst fer arribar, a tots els infants de 0 a 12 anys del municipi, el conte titulat La cabra d'or. Guillem de Cabestany, il·lustrat per Carles Romeu. Aquesta obra inclou dues històries escrites pels nens de les escoles del Port de la Selva i de Cabestany. El conte es va presentar per Sant Jordi del 2006, en el marc del projecte de cooperació transfronterera.



Portbou

L'Ajuntament proposa als nens i les nenes del poble descarregar-se un dibuix que trobaran al web municipal, per imprimir-lo i pintar-lo. Un cop fet, l'han d'utilitzar per engalanar balcons i finestres. També poden fer roses amb material reciclable per completar la decoració. I per arrodonir l'activitat es demana que es facin fotos de les creacions perquè penjar-les a Instagram. L'Ajuntament compta amb la col·laboració de la floristeria local.



Roses

Des de l'Ajuntament, es demana als veïns que posin un toc de color als seus balcons, terrasses i finestres, amb dibuixos de llibres, roses i dracs. La iniciativa té el lema Fem lluir Sant Jordi als nostres carrers!

A més, la Biblioteca Jaume Vicens Vives proposa celebrar un Sant Jordi especial i participatiu, a través de la publicació a les seves xarxes socials de vídeos i fotografies enviats per persones que vulguin recomanar un llibre. La biblioteca vol recopilar tot aquest material, per posteriorment poder-lo compartir amb tothom a través d'Internet. El dia de Sant Jordi, a més, la Biblioteca publica també un conte especial explicat per l'Anna Vicens.



Sant Pere Pescador

L'Ajuntament anima els veïns a gravar en un vídeo de 15 segons recitant una poesia o una part d'un fragment de la novel·la que s'estigui llegint o d'aquell llibre que va marcar. Aquest municipi també s'ha sumat a la tradició d'engalanar balcons i finestres.



Vilafant

L'Ajuntament convida tothom a posar color a Vilafant per Sant Jordi. L'Ajuntament vol arribar a 150 obres per fer un collage de Sant Jordi amb dibuixos, manualitats, escultures, robots, disfresses o el que sigui sobre Sant Jordi. La foto de la creació s'ha d'enviar a comunicacio@vilafant.cat. Tot plegat, formarà un gran collage col·lectiu.



Vilanant

L'Ajuntament diu als veïns: «Si ets de Vilanant o hi tens relació, escriu un conte, un relat, una poesia o una història d'una pàgina i envia-ho». Totes les històries seran publicades al web de l'Ajuntament per Sant Jordi. Faran un llibre en pdf descarregable i, si recullen moltes històries, el faran imprimir en format llibre de paper.



Vila-sacra

L'Ajuntament planta rosers en punts verds del municipi i, també, organitza una activitat online per a totes les famílies.