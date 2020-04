Pinzellades i aquarel·les per plasmar l'essència femenina

L'artista de Vilafant M. José Alba retorna als seus orígens, pintant en aquarel·la la sensualitat del rostre femení. És una tècnica que va fer servir en els seus inicis, «però eren aquarel·les infantils, les vaig començar a fer fa cap a trenta anys, ara faig una pintura per a adults». Entre pinzellada i pinzellada, Alba ha dibuixat una trentena de dones, de mirada intensa i d'estils tan diversos que estan captivant el públic «per la frescor que aquesta tècnica et permet transmetre», ha assenyalat.

Art confinat



L'artista ha finalitzat aquesta sèrie en ple confinament tot i que va iniciar-la el mes de febrer en un moment en què volia trencar amb l'estil que identifica la seva obra, olis de gran format i temàtica diversa, i utilitzant una tècnica diferent, «de manera que siguin peces més assequibles i que arribin a més gent». Són peces petites i low cost molt apropiades per posar a la venda al mercat d'art de la Ruta de l'Art de Castelló d'Empúries. M. José Alba hi va exposar l'any passat per primer cop lluint la seva darrera sèrie Fashion Flamenco, en la qual va treballar els dos darrers anys i voldria tornar a participar-hi en l'edició d'enguany.

En aquesta ocasió, de nou amb la figura femenina com a protagonista, l'artista vilafantenca, acostumada a transmetre emocions i sentiments a través del seu treball, s'ha deixat portar un cop més pel moment i ha dibuixat rostres des d'un estil abstracte, passant per un estil més figuratiu, «perquè no a tothom li agrada el mateix, i el que m'agradaria ara és abastar un ventall més gran de públic».

De moment les obres que Alba està exposant a través de les xarxes socials, estan tenint una gran acceptació. Són obres que destaquen perquè intenten copsar estats d'ànims, sentiments, «les meves obres sempre són una part de mi», expressa Alba.