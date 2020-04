Miki Núñez reuneix a artistes de tot l'estat per una nova versió d'«Escriurem»

Els artistes que acompanyen Miki Núñez en aquesta aventura són: Natalia Lacunza, Els Amics de les Arts, Alba Reche, Doctor Prats, Judit Neddermann, La Pegatina, Suu, Blaumut, Sey Sisters, Buhos, Sara Roy, Lildami, Bely Basarte, Cesk Freixas i Maren.

La iniciativa s'emmarca dins les accions de la campanya #JoEmCorono, que té com a objectiu captar fons per a la recerca en relació al coronavirus que es desenvolupa des de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, l'Hospital Germans Trias i l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa. Els investigadors, liderats pel Dr. Bonaventura Clotet, estan treballant principalment en dues línies: l'estudi clínic per la prevenció i tractament de la Covid-19 i el desenvolupament d'una vacuna pionera a nivell mundial. Tots els beneficis que es derivin de la distribució digital de la cançó aniran directament a finançar aquests dos projectes de recerca.

El projecte ha estat coordinat de forma desinteressada pel propi Miki Núñez, Carlos Manzanares com a productor, Altafonte, Música Global i Universal Music Spain, i Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses. La portada ha estat dissenyada per Sergi Segura.

La cançó veu la llum el dimarts 21 d'abril i anirà acompanyada d´un videoclip on es reprodueix el procés d'enregistrament de la cançó, que degut a la situació de confinament actual, ha obligat a tots i totes les artistes a participar des de casa seva.

´Escriurem´ és una cançó que amb més de 10 milions de reproduccions a plataformes digitals des de que va ser editada el passat setembre, s´ha convertit en himne d´esperança i ha passat a formar part de l´imaginari popular on associacions veïnals, sanitàries, escolars i corporatives l'han adoptat per tal de motivar a tots els col·lectius a seguir endavant i mirar el futur de forma positiva.

La imparable expansió del brot de coronavirus SARS-CoV-2, causant de la COVID19, fa necessària una resposta ràpida per part de la comunitat científica i de la societat. És per això que les campanyes de recaptació de fons per la recerca són urgents i necessàries. Poder disposar de més recursos és crucial ja que permet realitzar estudis en paral·lel i avançar ràpidament en aquesta lluita a contrarellotge. Junts ho aconseguirem.