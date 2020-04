Daniel Torrent il·lustra «Les aventures d'Ulisses»

Edicions Cal·ligraf ha fet una actualització de la traducció de Carles Riba de Les aventures d'Ulisses, d'Homer. L'obra està acompanyada de les sempre exquisides il·lustracions de Daniel Torrent, precisament renet del poeta, que amb dibuixos sobris i alhora fantasiosos, transporten el lector a la trepidant història de les aventures que va viure Ulisses a causa de les disputes dels déus, abans no va arribar a la desitjada Ítaca, on la pacient Penèlope l'esperava.

El text de Les aventures d'Ulisses és un resum de gran qualitat literària que havia fet Carles Riba als anys 20, arran del gran èxit que havia tingut la seva traducció al català del text homèric. L'editorial Muntanyola n'havia de fer una edició en català i una en castellà.

Ara l'editorial Cal·lígraf ha recuperat l'original català de Carles Riba i ha publicat una edició molt acurada, profusament il·lustrada. «Jo tenia al cap les il·lustracions neoclàssiques que Flaxman havia fet per L'Odissea, i les noucentistes de Ricart. Vaig optar per usar una paleta molt restringida, gairebé monocromàtica, amb tocs de vermell i de blau (colors que em remetien a l'època clàssica), i el llapis com a tècnica exclusiva».

Això ha permès l'il·lustrador centrar-se en el dibuix, que desborda el classicisme acostant-se a l'expressionisme, amb anatomies exagerades, on l'important és l'expressió gairebé primitiva dels personatges i ha privilegiat el gest i l'espontaneïtat del traç per sobre d'un acabat polit o pulcre: «M'adonava que sovint els esbossos tenien una màgia que la il·lustració acabada perdia i he intentat conservar aquesta energia de l'esbós en la resolució de la imatge» .