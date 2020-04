Concursos, música, entrevistes i xerrades, a casa

? Al voltant de la diada es tiren endavant diferents iniciatives confinades. Artistes com el rosinc Alberto del Puerto llança a YouTube i xarxes socials la cançó Dracs d'Abril. També des d'espais com La Cate s'ha organitzat el primer concurs de dibuix per a infants fins a 11 anys.

Altres entitats, com La Forja, han impulsat entre el 20 i el 24 d'abril la campanya Sant Jordi a Casa en directe a través de l'Instagram: @laforja_altemporda. Hi haurà xerrades i entrevistes a diferents escriptors empordanesos consolidats com Sebastià Roig o Mercè Cuartiella. Però també s'aposta pel talent juvenil amb en Gerard Pujades i la Marta Rodríguez i hi haurà l'oportunitat de presentar el llibre Escola de Rebels de la IAEDEN-Salvem Empordà.

El dia 23 hi haurà activitats durant el dia per tota la família. Al matí contes amb la Bel, recital de poesia a la tarda i concert de rap per finalitzar.