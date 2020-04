Marc Timón i Pere Portabella, artistes convidats al Palau de la Música

El Palau de la Música ha fet públic els artistes convidats de la temporada 2020-2021, entre els quals destaca el compositor castelloní Marc Timón i el cineasta figuerenc Pere Portabella.

Marc Timón ha sigut escollit com a compositor convidat per la seva "versatilitat i l'heterogeneïtat del seu extens catàleg, que abasta des de la sardana a la música per a cinema, amb una profusa producció de música coral i l'estret lligam amb la família de l'Orfeó Català".

Del músic empordanès s'estrenaran diversos encàrrecs: una obra coral sobre textos de Greta Thunberg amb el Cor Mitjans de l'Orfeó Català i el Cor Infantil de Palau Vincles (el Projecte Social del Palau) i l'Orquestra Simfònica del Vallès (23.01.21); una altra obra coral sobre textos d'Irene Solà (narradora convidada), amb el Cor de Noies de l'Orfeó Català i l'OSV (06.02.21); una cantata amb tots els cors de l'Escola Coral (25.04.21), i una obra simfònica d'homenatge a John Williams, amb l'OSV, en un concert amb altres bandes sonores de Timón que també suposarà l'estrena europea de l'Scherzo per a piano i orquestra del compositor americà John Williams, amb la reconeguda pianista Gloria Cheng i amb Timón com a director (21.06.21). Un concert que suposa el particular homenatge del Palau a aquest reconegut compositor de bandes sonores per a cinema.

En relació amb la revisitació de l'obra de Timón, novament se n'interpretarà el Poema èpic de Nadal, que ha esdevingut un hit del Concert de Sant Esteve (26.12.20); la sardana Coses de Palamós, amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, dirigida pel mateix Timón (10.05.21), i un concert amb música de cambra del compositor convidat per celebrar el 25è aniversari del cicle El Primer Palau (17.05.21).

El castelloní declarava que "és un gran orgull per mi haver estat escollit compositor convidat del Palau". El compositor va marxar fa quatre anys a Los Angeles per donar un impuls a la meva carrera com a compositor de música de cinema "però mai he deixat de banda la composició de música de concert i la direcció." A més, ha ressaltat que "És un honor que el Palau ho tingués present i hagi pensat en mi, tenint en compte aquest perfil eclèctic; penso que és una decisió molt valenta i espero poder-la correspondre a l'alçada". Timón ha donat pistes del què es podrà veure amb la seva proposta "Serà amb diverses estrenes orquestrals i corals, entre les quals hi haurà alguna sorpresa molt especial. Ja fa anys que treballem plegats en diversos projectes musicals i aquesta temporada que ve sento que aquesta relació tan bonica que fa temps que es va consolidant arribarà al seu clímax. La meva intenció és fer propostes molt diferents entre elles, pel que fa a l'estètica musical i també als gèneres, mostrant així el poder dramàtic i camaleònic de la música coral i orquestral". Finalment ha afegit que " no sabem la sort que tenim de tenir el Palau, una de les cases de la música més boniques, originals i sonorament brutals del món".

Altres artistes convidats són la compositora Kaija Saariaho, la finlandesa resident a París amb una obra íntimament connectada amb la natura i compromesa amb el desenvolupament de noves formes de creació musical; la visualista Alba G. Corral, autora de la imatge d'una sèrie amb el títol Perspectives que il·lustra el Llibre de la temporada i el minisite www.palaumusica.cat/perspectives, que explica el projecte artístic de la temporada en format digital; i l'escriptora Irene Solà, que serà la narradora convidada de la temporada