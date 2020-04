Els llibreters infantils proposen àlbums il·lustrats, recuperar Gianni Rodari i aventures per fer somiar primers lectors

Clàssics revisitats i de tota la vida, primeres novel·les i històries il·lustrades amb quatre paraules per als primers lectors. Les recomanacions dels llibreters infantils i juvenils per aquest Sant Jordi inèdit arriben, malgrat tot, a punt per una diada confinada. La literatura desborda el debat del sector sobre si cal fomentar l'enviament de llibres o demanar paciència als lectors, i emergeixen noms propis com el de Gianni Rodari, nascut ara fa un segle. També el d'un caputxeta vermella il·lustrada, de Beatrix Poter i Helen Oxenbury, o els 'Minillibres per a nadons' (Flamboyant), en l'apartat infantil. Per més grans, propostes com 'El río baja sucio' (Siruela), de David Trueba, i 'La noia ocell' (Blackie Books) de Sandy Stark-McGinnis.

Fins i tot en un Sant Jordi anòmal i confinat, llibreters del gènere infantil i juvenil s'avenen a recomanar per a l'ACN alguns dels títols que més els agraden. Una altra cosa és com afronten la jornada aquest any. Alguns, com la llibreria Sendak de Barcelona, fan constar la seva petició als lectors "que no demanin que es facin els enviaments la setmana del 23 d'abril, per responsabilitat, coherència i per parar la línia de contagis". Altres simplement expressen que han decidit no vendre ni per internet aquest Sant Jordi, com el responsable de la vigatana El petit tresor. També hi ha, és clar, qui no vol renunciar a fer arribar els llibres als lectors malgrat la dificultat i el context.

Un llibre de llibres pels més petits

Paula Jarrin, responsable de la llibreria Al·lots i vicepresidenta primera del Gremi de Llibreters, obre foc amb tres propostes pels més petits, als quals recomana la caixa de 'Minillibres per a nadons' (Flamboyant), de Janet i Allan Ahlberg, "una proposta molt, molt bonica". En segon lloc, suggereix "revisitar un clàssic aquests dies" com 'La caputxeta vermella' (Juventut), en aquest cas en versió de Beatrix Potter amb il·lustracions de Helen Oxenbury. "De la caputxeta en podem dir moltes coses, però sempre és un tret segur", reivindica. I finalment, una història curta pels primers lectors, 'El bot del doctor Bombard' (Babulinka Books), d'Oriol Canosa.

I als no tant petits, Jarrin els proposa una tríada de títols. D'entrada, 'El peix número 14' (Viena edicions) de Jennifer L. Holms, i traducció "exquisida" de Marc Donat, sobre la joventut eterna "i tots els dilemes ètics" que planteja aquesta idea. En segon lloc, la novel·la juvenil de David Trueba 'El río baja jucio' (Siruela), "un descobriment d'aquest confinament" per a Jarrin, a qui han sorprès "la serietat i el respecte pel lector juvenil" amb què està escrit. I per acabar, 'Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'Univers' (L'Altra Editorial), "una història preciosa" de Benjamin Alire Sáenz que a la llibretera li agradaria "no haver llegit per poder tornar-la a llegir". El llibre ha estat guanyador del Lambda Literary Award i l'Stonewall Book Award de Narrativa LGTB i del Michael L. Printz Award de Narrativa Juvenil.

Les propostes de la Sendak, per després del confinament

Com a signant del manifest #SantJordietsTu, la llibreria Sendak proposa "posar el cor i el cap en aquesta diada i per això comprar, reservar, encarregar llibres, però no demanar rebre'ls a casa la setmana del 23 d'abril. Amb tot, i fet el prec, la llibretera Núria Càrcamo expressa que igualment els agrada "continuar parlant de llibres, de literatura, i recomanar".

Les seves propostes de llibres infantils són, d'una banda, l'àlbum il·lustrat 'Mientras tu duermes' (Kalandraka), de Mariana Ruiz Johnson; en segon lloc, una recomanació que per Càrcamo és adient per un temps "en què la jardineria és un hobby que ha anat en augment entre les famílies": 'Flors i Violes, un jardinet a casa' (Libros del zorro rojo), Kirsten Bradley i il·lustrat per Heliana Adalgiza. I per completar, proposa el 'Llibre dels errors' (Editorial Joventut, properament), de Gianni Rodari, ja que aquest any se celebra el centenari del naixement de "potser un dels millors escriptors de literatura infantil que hi hagi hagut".

De gènere juvenil, la Llibreria Sendak proposa (i no és l'única), 'La noia ocell' (Blackie books), de Sandy Stark-McGinnis amb traducció "molt bona" de Xavier Pàmies, per a joves a partir dels 11 anys. Un llibre que per Càrcamo ens mostra –de nou connectant amb l'actual context- "el veritable significat de la paraula casa". D'altra banda, 'Camins de nit' (Barcanova), un dels títols de la trilogia 'La llum d'Artús', de Raimon Portell. L'obra ha estat guardonada amb el Premi Llibreter, Crítica Serra d'Or 2020, i altres. I finalment, 'Coraje' (Maeva Young), una novel·la gràfica "realista sobre les nostres pors" de Raina Telgemeier, autora d'altres títols d'èxit com 'Sonríe', 'Hermanas' o 'Fantasmas'.

Els clàssics, sota un nou punt de vista

Des de Girona, la llibreria Calmot, potencia els contes que revisen algunes de les històries clàssiques per donar-los un nou punt de vista. Un dels exemples és 'Que no t'expliquin contes!' (Ara Llibres), de Natza Farré, en què "la Lluïsa agafa la caputxeta vermella de la mà i fan tota una excursió pels contes clàssics", tal com explica la propietària de la llibreria gironina, Mònica Armengué. En aquest viatge descobriran un punt de vista més crític sobre aquelles històries que tantes vegades hem escoltat. I tot aquest viatge el fan sense trobar cap bruixa.

Per altra banda, Armengué també proposa 'L'aventura de l'heroic cavaller Filibert' (Edicions Baula), d'Anne-Gaëlle Balpe. En aquest conte ens explica com Filibert decideix anar a buscar el seu propi Sant Jordi, però s'acaba trobant "amb un drac ben petit".

I pels més petits de la casa, des de Calmot proposen llegir 'Com tu i com jo' (Edicions Baula). En ell els nens d'entre 3 i 5 anys descobriran que "som tots iguals i també una mica diferents els uns dels altres".

El Petit Tresor, un oasi a la Catalunya Central

El Petit Tresor és una llibreria de Vic que destaca a la Catalunya Central per ser l'única que es dedica en exclusiva a la literatura infantil i juvenil. A diferència d'altres llibreries que vendran llibres per internet aquest Sant Jordi, ells han decidit quedar-se a casa. Tot i això, el seu responsable, Germán Machado, ha explicat a l'ACN que estan promocionant uns vals regal per valor de 15 euros que es podran bescanviar pel llibre desitjat un cop les autoritats sanitàries els permetin obrir.

Pels més menuts de la casa, Machado ha recomanat el conte 'Un dia ple de sons', d'Eva Montanari (Ed Joventut), que mostra un dia en la vida d'un nen petit i tots els sons que pot arribar a escoltar, des d'un despertador a primera hora fins al petó de la mare abans d'anar a dormir. El llibreter també ha pensat en les mares embarassades o amb nadons, que aquests dies estan en ple confinament per recomanar-los el llibre 'Una mare és com una casa', d'Aurore Petit (Editorial Litera). Es tracta d'un recull de metàfores visuals que expliquen per què la mare és com un refugi. La darrera proposta és la divertida història d'un gripau que és vegetarià i a qui els animalons del bosc, per agrair-li que no se'ls mengi, li regalen unes ales. Núria Cela és l'autora d''Un gripau amb ales', de Pol·len Edicions, que compta amb les il·lustracions d'en Subi.

Pel que fa a la literatura juvenil, el llibreter vigatà ha optat per recomanar 'La reina de Gizeh' de Maria Carme Roca, una novel·la que acaba de publicar Viena i que combina misteri i aventures. Com a la Sendak, en reconeixement al centenari de l'escriptor Gianni Rodari, Germán Machado ha posat en valor un altre dels seus títols, la novel·la d'aventures 'Les dues vegades del baró Lamberto' (Kalandraka), il·lustrat per Javier Zabala. L'última proposta per a joves és també coincident amb la de la llibreria barcelonina: 'La noia ocell' (Blackie Books) de Sandy Stark-McGinnis, un llibre també d'aventures, que aborda reflexions sobre l'amistat o la solitud.