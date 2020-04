INSPAI, Centre de la Imatge, obre la XIX convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s

INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, convoca la dinovena edició del Premi Joves Fotògraf(e)s, corresponent a l'any 2021. Aquesta convocatòria té com a objectiu promoure i difondre els treballs fotogràfics dels joves fotògrafs i fotògrafes de l'àmbit territorial de Catalunya.

La Diputació escollirà un projecte fotogràfic entre tots els que s'hi presentin, que es dotarà dels recursos necessaris perquè sigui exposat, perquè se n'editi un catàleg i perquè l'exposició pugui itinerar. La proposta expositiva seleccionada es premiarà amb 1.250 € (subjectes a la retenció vigent en el moment de la concessió del premi), es presentarà a la Casa de Cultura de Girona i després també passarà a formar part del programa d'exposicions itinerants de la Diputació, de manera que es podrà veure a diferents municipis de la demarcació. A banda, l'exposició farà estada a diferents festivals i mostres d'arreu del país i de l'estranger.

Al Premi Joves Fotògraf(e)s hi poden participar tots els fotògrafs catalans (nascuts a Catalunya i/o residents) de 18 a 30 anys. La participació en la convocatòria és gratuïta.

El text de les bases, la convocatòria i els models de la sol·licitud i dades del projecte que cal presentar es poden consultar al lloc web d'INSPAI. El Centre de la Imatge facilitarà assessorament i orientació a totes les persones interessades en la convocatòria (INSPAI: 972 185 163 – 972 185 058)

La documentació es pot presentar des del 4 de maig fins al 12 de juny de 2020, ambdós inclosos, per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: a) en línia, mitjançant els canals telemàtics previstos al web de la Diputació de Girona; o b) presencialment, al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona), en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h).

Una comissió d'avaluació formada per representants de la Diputació de Girona i per persones especialistes i professionals del món de la fotografia, les arts i la cultura serà l'encarregada d'escollir el projecte fotogràfic. La resolució de la convocatòria es farà pública al lloc web d'INSPAI i a les xarxes socials a partir del dia 23 de juliol de 2020.

Joves Fotògraf(e)s és un dels projectes més consolidats del conjunt d'activitats que organitza la Diputació de Girona en matèria cultural. Aquest projecte, impulsat per INSPAI, Centre de la Imatge, té per objectiu crear un espai de trobada de l'obra de fotògrafs i fotògrafes i fer-ne difusió per tal d'acostar al gran públic la fotografia des de totes les vessants.

Pel que fa als autors, es persegueix la promoció i la projecció professional de la fotografia, i pel que fa als ajuntaments, institucions i entitats gironines, se'ls ofereix l'exposició itinerant perquè la programin a l'agenda cultural.

El projecte Joves Fotògraf(e)s va començar l'any 2001. Des de llavors, han estat protagonistes d'aquestes exposicions: Quim Giró, Javier Marroquin, Maria del Mar Ribot, Rafael Bosch, Eloi Bautista, Martí Artalejo, Pere de Prada, Tonyi Mateos, Elisabet Serra, Joel López, Alícia Rius, Yurian Quintanas (fotògraf guardonat amb el prestigiós premi SFR Jove Talent de Paris Photo Contest a l'edició de l'any 2014), Carles Palacio, Marina Calahorra, Daniel Casanovas, Martí Albesa i Oriol Roura.