Buhos publica la cançó 'A prop dels deus' com a avanç del seu cinquè disc

La banda musical Buhos ha publicat el vídeo de la seva nova cançó 'A prop dels deus', un avanç del seu cinquè disc 'El dia de la Victòria', segons ha informat la discogràfica Música Global en un comunicat aquest dilluns.

L'àlbum 'El dia de la Victòria' surt després d'un any de pausa del grup com a agraïment a seguidors, on "s'explica com s'han sentit els set membres del grup durant aquests últims temps", ha assegurat el grup al seu canal oficial de Youtube.

Ha assegurat que en ple estat d'alarma derivat pel nou coronavirus, la cançó ha servit com a "tret de sortida" per al nou disc del grup, que es publicarà a la tardor.