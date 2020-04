Ayats espera que amb les llibreries obertes i el 23 de juliol es recuperi el 30% de facturació de Sant Jordi

La presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats, confia que amb la feina que es faci des de l'obertura de les llibreries fins el Dia del Llibre de 2020, que serà el 23 de juliol, es pugui recuperar el 30% de facturació que es produeix durant Sant Jordi, "entès en un sentit ampli durant el març i l'abril". En una entrevista a l'ACN, assenyala que ara el sector i les llibreries "necessiten líquid per a funcionar" i aquest, defensa, l'haurien de facilitar les administracions, però "són lentes i la burocràcia és complexa". "Si una característica té l'administració, tant ajuntaments com Govern i el Ministeri de Cultura, és que sembla que els projectes estiguin pensats perquè no s'utilitzin i fer-ho difícil", critica.

Ayats destaca que actualment i davant la situació sorgida arran del coronavirus no es poden fer previsions a curt o mitjà termini perquè tot "és molt més immediat". Celebra que ara s'ha fixat la data del 23 de juliol per celebrar el Dia del Llibre i que es podrà fer un Sant Jordi "amb llibres al carrer i més festa, però amb altres condicionants" com les "limitacions" a que les persones es puguin apropar.

Ayats espera que amb l'obertura de llibreries i la celebració del Dia del Llibre el 23 de juliol es recuperi el 30% de facturació que es produeix durant Sant Jordi. Afirma que fins ara s'ha focalitzat molt Sant Jordi en el 23 d'abril i és "una jornada important", però els dies previs d'abril i el mes de març són "bons mesos des del punt de vista de vendes". Creu que no n'hi ha prou en un dia, sinó que és necessari que el sector literari torni a reivindicar-se i defensar que els llibres poden ser útils i que ho han estat durant el confinament.



Propostes de venda de llibres

Pel que fa les diverses propostes que s'estan movent de cara el 23 d'abril com comprar llibres online i recollir-los quan acabi el confinament o rebre'ls per correu o apadrinar una llibreria, entre moltes altres, Ayats explica que des de la Junta d'editors van promoure des d'un primer moment: Sant Jordi a casa i el Dia del Llibre a l'estiu. Indica que des d'associacions empresarials i gremials es poden arribar a acords consensuats amb tot el sector i que han de girar sobre temes generals com buscar data per un segon Dia del Llibre. Per contra, apunta que si s'entra al detall de quina acció s'ha de fer no es trobarà una formula sobre com vendre. "Amb aquest tema carreguem sobre les associacions gremials i empresarials una responsabilitat que en realitat no han d'exercir".

Ayats ressalta que "personalment" pensa que "tothom es pot esperar a tenir el llibre" fins que acabi el confinament. "He comprat llibres i els aniré a buscar a les llibreries quan obrin o quan sigui més segur. No em preocupa tenir ara el llibre, sinó que les llibreries tinguin suport. L'important és comprar els llibres a través de diverses fórmules. Totes són bones i vàlides", afegeix.



Administracions

Apunta que en l'actual context s'està vivint una gran crisi econòmica que també afecta a la cadena del llibre, és a dir, als autors, llibreteres, editors i distribuïdors. "Aquesta cadena busca solucions perquè es pugui activar, funcionar i alimentar". Ayats creu que una part de la cadena pot superar la situació "amb ajudes" públiques però reconeix que és "lent" i que "si una característica té l'administració, tant ajuntaments com Govern i el Ministeri de Cultura, és que sembla que els projectes estiguin pensats perquè no s'utilitzin i fer-ho difícil". Creu que el repte és que hi hagi unes administracions que puguin ajudar a través d'accions "ràpides i eficaces i que generin liquiditat a les empreses".

En aquest sentit, valora positivament que l'Ajuntament de Barcelona anunciï un milió d'euros per biblioteques i compres a les llibreries de proximitat, però espera que això es faci a finals d'abril o abans del 15 de maig. "Si no es tradueix en fets no serveix", indica. Mentre, critica que al Ministeri de Cultura "tot està per començar".

Pel que fa la Generalitat, destaca que s'han impulsat crèdits ICF i que això significa que s'ha de presentar una documentació. Ayats veu evident que s'ha de presentar una documentació, però afegeix que a la vegada s'han de reunir uns requisits per postular-se i mostrar que s'és una empresa sanejada. També recorda que els dos milions d'euros anunciats de compres a biblioteques era un ajut que ja estava repartit per tot l'any i que s'ha avançat a l'abril. "Cal que la Generalitat aprovi el nou pressupost i que es vegi clar quines mesures van al sector cultural i als dels llibres. Ara el que hem fet ha estat amb el que tenim, però calen més recursos per cultura". Creu que s'han fet iniciatives però amb els diners que ja es tenien i que es venia d'una "situació difícil".

Pel que fa a la facturació de les empreses, apunta que al març aquestes van facturar un 50% menys i afegeix que a l'abril la majoria d'editorials facturaran "poquíssim". No creu que hi hagi moltes editorials presentant ERTO perquè "les estructures de la majoria d'editorials són mitjanes o petites i es treballa molt amb externs".