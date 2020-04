La Biblioteca de Figueres prepara una Revetlla Virtual de Sant Jordi

Malgrat que la pandèmia del coronavirus impedirà que enguany la Diada de Sant Jordi pugui celebrar-se amb normalitat, la Biblioteca de Figueres ha anunciat que no renuncia a donar visibilitat als autors i autores locals que han publicat llibre entre el Sant Jordi de 2019 i el de 2020. Amb aquest objectiu, s'han posat en marxa un seguit d'accions amb la voluntat de donar protagonisme i suport als escriptors i escriptores locals, però també a les editorials i als llibreters de la ciutat.

Així, s'ha convidat a autores i autors locals a gravar un breu vídeo on donin a conèixer el seu llibre. La totalitat dels enregistraments formaran part d'una llista de reproducció al canal de Youtube de la Biblioteca, que juntament als dels editors locals, també contindrà els missatges de la directora de la Biblioteca, Nati Vilanova, del regidor de Cultura, Alfons Martínez i de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó. D'aquesta manera, el 22 d'abril, la Biblioteca donarà visibilitat a autores i autors locals a través de les xarxes socials en una mena de Revetlla de Sant Jordi virtual, en espera de què, si les circumstàncies ho permeten, a l'estiu pugui celebrar-se una revetlla de Sant Jordi el més similar possible a les anteriors edicions.

Així mateix, al llarg de la propera setmana, la biblioteca compartirà l'habitual guia de Sant Jordi que recull les publicacions de les autores i autors locals aparegudes entre aquesta diada de 2020 i la de l'any anterior. La guia s'actualitzarà posteriorment per donar cabuda a les publicacions que apareguin fins al proper 23 de juliol.

D'altra banda, com ja és habitual, es donarà veu als llibreters i les llibreteres de la ciutat per tal que realitzin les seves recomanacions de Sant Jordi a través de les xarxes socials de la biblioteca i convidarà els lectors a no ajornar la compra de llibres per tal de donar el màxim suport a les llibreries figuerenques.