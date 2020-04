El grup figuerenc Koalanú busca la seva essència amb el més nou, «Nosaltres»

El quintet figuerenc Koalanú, que va participar l'any passat en el concurs Sona9 2019, ha estrenat el videoclip del nou senzill Nosaltres. El tema, publicat dimarts passat en exclusiva a la revista digital de l'Enderrock, ja està sonant a totes les plataformes digitals. Amb nosaltres, el grup busca una cançó especial que els faci sentir bé. «Per molt que ens passin coses a escala personal, sempre hem de saber mirar a la situació sabent que encara que les coses a vegades no surtin com esperem, això també forma part de madurar», explica Koalanú a les seves xarxes socials, animant a acceptar-nos més com a procés de maduració. «Perquè està sovint al revés, amb els peus fotuts al fang, també és fer sender», canta la tornada.

El videoclip, realitzat per la fotògrafa del grup, Anna Caritg, segueix els membres de la banda durant el procés de gravació a l'estudi Juglans.