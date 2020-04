La Forja - Alt Empordà proposa una programació per celebrar Sant Jordi des de casa

Arrel de la situació excepcional que s'està vivint a causa de l'estat d'alarma pel coronavirus, Sant Jordi s'ha ajornat sense poder celebrar-se el dia 23 d'abril. Des de La Forja no es vol perdre un dia tan especial com és Sant Jordi i l'han adaptat a les noves condicions de confinament. La cultura és un dels sectors més afectats per aquesta crisi, i és per això que centraran l'acció en la producció cultural de la comarca.

Entre el 20 i el 24 d'abril es llança la campanya "Sant Jordi a Casa" que oferirà xerrades i entrevistes a autors locals de dilluns a divendres i activitats diverses durant la diada de Sant Jordi. Tot es durà a terme en directe a través de l'instagram: @laforja_altemporda

Durant la setmana s'han programat xerrades i entrevistes a diferents escriptors empordanesos consolidats com Sebastià Roig o Mercè Cuartiella. Però també s'aposta pel talent juvenil amb persones com en Gerard Pujades i la Marta Rodríguez. A part de parlar amb escriptors també tindrem l'oportunitat de presentar el llibre Escola de Rebels de la IAEDEN-Salvem Empordà. Amb això volem acostar a la gent de la comarca tant l'aposta cultural com la història de les lluites pel territori a l'Empordà.

El dia 23, a diferència dels altres dies hi haurà activitats durant el dia per tota la família. Al matí la Bel explicarà contes pels més petits. A les 18h hi haurà un recital de poesia participatiu. S'hi pot participar contactant amb La Forja - Alt Empordà. A les 19h, com tots els dies, hi haurà la xerrada d'un escriptor sorpresa. Per finalitzar, a les 20h, tindrem un concert de La Lloba, rapera empordanesa.