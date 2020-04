La campanya 'Canvia el conte' visibilitza les dificultats de les nenes Asperger

Com veuen el món les persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) i sensibilitzar la societat que conviu amb elles és l'objectiu de Canvia el Conte, un projecte amb mirada de gènere que pretén treballar per eliminar les desigualtats i la violència masclista. Una de les promotores és la sociòloga Cristina Vila. Era el febrer de 2018 «quan gravàvem el primer vídeo del projecte sobre la Caputxeta per posar en evidència els elements masclistes que s'hi amaguen. Feia només dos dies que m'havien donat el diagnòstic d'Asperger de la meva filla. Recordo que durant el rodatge vaig dir que algun dia voldria fer un vídeo sobre el Trastorn de l'Espectre Autista».

Aquest moment ha arribat al cap de dos anys, coincidint amb el Dia Mundial de l'Autisme. Com a mare d'una nena amb TEA i com a sociòloga, considera que és molt important visibilitzar les nenes Asperger, perquè reben els diagnòstics més tardanament que els nens, ja que els criteris que s'empren per a la detecció del TEA estan basats, sobretot, en models masculins. «A part, em preocupen molt les actituds masclistes i com aquestes podran afectar la meva filla en l'adolescència. Si ja ens costa que les adolescents neurotípiques sàpiguen identificar situacions de violència masclista perquè estan socialment i culturalment molt normalitzades, imagineu com n'és de difícil amb les noies Asperger».

Indagant en com poder donar eines a la seva filla i a altres adolescents amb TEA perquè detectin relacions abusives, assetjament escolar o abusos sexuals «va sorgir la idea de fer aquest vídeo que pretén mostrar totes aquestes preocupacions a partir del conte de l'Aneguet lleig i amb una anegueta (inspirada en la meva filla) com a protagonista, que comença el seu pas cap a l'adolescència i explica al seu entorn com veu el món. Només si la resta de persones la coneixen i l'entenen, podrà ser acompanyada i podrà volar com un cigne fins a l'institut».

Aquella primera experiència audiovisual sobre el conte de la Caputxeta va comptar amb la participació de Festuc Teatre i «ens va deixar amb moltes ganes de tornar a treballar amb la companyia. La seva agenda és realment complicada però, mica en mica, vam anar trobant la manera de cuinar aquesta nova proposta en la que s'hi va sumar un altre talent: el de l'Helena i de Siddharta del Pot Petit» i plegats han posat en escena la història."Valorem el contacte directe amb el nostre públic, les famílies i el fet d'utilitzar els contes i els titelles, un format molt proper. Sempre que podem col·laborem amb projectes solidaris que ens ressonen, com aquest" destaca Pere Pàmpols, de la Companyia Festuc Teatre, amb qui Vila ha col·laborat per segon cop. Per la companyia El Pot Petit l'experiència ha estat igualment enriquidora: "Ens vam convertir en nar­radors d'una història, en la qual van participar nens i nenes amb Asperger. Va ser una experiència molt emocionant i molt gratificant per a tots els que vam tenir oportunitat de participar-hi" assenyala l'Helena Bagué.



El vídeo té una part molt personal per Vila «perquè es va plantejar reflectint algunes de les situacions que li han passat a la meva filla d'onze anys». El guió s'ha anat treballant conjuntament amb les companyies teatrals, amb l'associació gironina SAGI-TEA i diferents famílies que n'han format part així com amb la Càtedra d'Autisme de la Universitat de Girona. «Finalment, Festuc Teatre i el Pot Petit ho van adaptar de forma excel·lent per tal de poder ser representat», el que aporta sensibilitat al projecte, considera.

El vídeo es va gravar al Teatre Ateneu de Celrà i es van convidar les dues escoles i l'institut del municipi a participar-hi. «A més, van formar-ne part criatures i adolescents que venien de l'associació SAGI TEA i infants de l'escola de la meva filla, l'Escola Annexa de Girona. Això va fer que es donessin situacions molt boniques, sobretot perquè moltes criatures van descobrir in situ que a una amiga de classe li passava el mateix que a l'anegueta».

En primera persona

L'Aina, una de les noies amb Asperger participant en el vídeo, ressalta com «expressa molt bé com ens sentim. M'he atrevit a penjar-ho al meu Instagram, la gran sorpresa ha sigut com moltíssima gent m'ha escrit amb moltes mostres de carinyo i inclús disculpes i dient que ho sentien molt i que no sabien que em sentia així». L'Aina també explica que "fa anys que intento encaixar en aquest món sentint-me diferent un triangle en un món de quadrats. Falta molta informació i el meu dia a dia ha sigut molt dur, per això és hora de canviar el conte". Les famílies de nens i nenes amb Asperger han estat igualment molt implicades en el projecte. La mare de l'Aina, Lourdes Huesca considera que "aquest gran treball és el principi d'un gran canvi. Reflecteix la vulnerabilitat de la dona Asperger i de l'assetjament que pateix en l'adolescència".

El pas següent serà crear material que ajudi el professorat i a les famílies i que permeti que les persones amb Asperger aprenguin a identificar situacions abusives. En aquest sentit, participarà l'educadora social Anna Mas Estruch, que treballa amb persones amb diversitat funcional aportant recursos educatius a aquestes persones a través del seu perfil d'Instagram Creaduca.



L'entrevista



Mario Montero: Director de la Càtedra d'autisme de la Universitat de Girona

«Les persones amb perfil femení es diagnostiquen tard»









Arreu del món, s'estableix que de cada quatre casos de persones diagnosticades amb autisme, un és una dona, però hi ha moltes més noies amb TEA no detectades, ja que les eines de diagnòstic es basen en models masculins.

Quan es va posar en marxa la Càtedra d'Autisme de la Udg i a què es dedica?

Ara fa uns quatre anys. Ens dediquem sobretot a fer formació i sensibilització sobre el tema de l'autisme, perquè hi ha molta mancança i necessitat per part dels professionals i de les famílies. Últimament s'han fet tallers gratuïts per a elles. Ens coordinem i col·laborem amb les entitats que es dediquen al tema. Des del projecte Canvia el conte, se'ns va demanar assessorament pel que fa al guió del conte per fer un vídeo i al seu tractament en general.



El vídeo parla de l'Asperger.

L'Asperger és una forma d'autisme. El perfil Asperger es correspon a persones amb més capacitat intel·lectual, més llenguatge, però normalment amb moltes dificultats a escala social. El vídeo parla sobretot de les nenes Asperger, ja que les eines de diagnòstic es basen en models masculins. Ara els experts s'estan plantejant modificar-les per detectar les persones amb perfil femení amb Asperger.



Fins ara com s'arriben a diagnosticar?

Moltes d'elles camuflen les dificultats i es detecten més tard, a l'adolescència o a l'edat adulta i ho acaben patint moltíssim. La gran majoria es diagnostiquen per altres patologies com depressions, però en el fons pot ser que tinguin un autisme no detectat.