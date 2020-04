Els Amics de les Arts i l'actriu Anna Castillo, propostes culturals online del dia

L'actriu Anna Castillo és la convidada aquest dimecres a la iniciativa de l'Acadèmia de Cine i la seva Fundació que proposa la trobada de cineastes o actors amb els espectadors organitzant trobades virtuals a les seves xarxes socials. A partir de les 19 h, la protagonista de 'El olivo' respondrà preguntes sobre la pel·lícula dirigida per Iciar Bollain que li va valer el Goya a Millor Actriu Revelació. La pel·lícula està disponible a en RTVE.es. Els Amics de les Arts faran un concert acústic per YouTube; el festival solidari dedicat a la població afectada de la Conca d'Òdena, el Revolution Fest, ofereix el seu últim dia d'actuacions; i artistes oferiran actuacions en directe a través de l'associació TACC amb motiu del dia Mundial de l'Art.

Els Amics de les Arts oferiran a les 22 h un concert en acústic a través del canal de YouTube del grup. L'han anomenat 'Els dies més dolços', i és un nou capítol de la sèrie 'Atrapats aquí' que el trio està fent a través d'Instagram des de l'inici del confinament. Tocaran 'El senyal que esperaves', avançament del disc homònim que havien de publicar el 20 de març passat i que van decidir ajornar; 'Casa en venda'; 'No ho entens'; i 'Ciència-ficció'.

Amb motiu del Dia Mundial de l'Art, a partir de les 13 h es podran veure en directe actuacions artístiques de diferents artistes a través del compte d'Instagram de l'associació TACC.

El Museu del Ferrocarril de Catalunya és el protagonista aquest dimecres del concurs en línia #MuseumQuizACasa. El concurs, impulsat per una quinzena de museus, és accessible a través de l'adreça www.museumquizacasa.org de 18 h a 22 h i inclou una versió per adults i una altre per a famílies.

Música

El festival solidari dedicat a la població afectada de la Conca d'Òdena, el Revolution Fest, proposa aquest dimecres els concerts a partir de les 18.30 h d'Idea, la pianista Laura Varges, Setrill, Mama Patxanga i Jordi Sarabia a l'Instagram de cada un dels artistes. La iniciativa va néixer de la mà del programa d'entreteniment de Ràdio Igualada 'La revolució dels pollastres'.

L'Idilic Festival continua oferint aquesta setmana propostes culturals i d'entreteniment. Aquest dimecres és el torn de Pelat i Pelut, que oferiran un 'Concert a Casa' i presentaran cançons que es podran escoltar al disc que estant preparant.

El Barnasants, obligat a suspendre part de la programació pel coronavirus, ofereix fins diumenge centenars de fragments de concerts de les últimes edicions del festival, com Cesk Freixas, Ivette Nadal o Roger Mas.



Llibres

Òmnium Cultural proposa aquest dimecres a les 17 h a través del seu canal de YouTube la presentació del llibre 'Els fundadors' de Raül Garrigasait, un homenatge als fonaments de la nostra cultura. L'autor, president de La Casa dels Clàssics, conversarà amb Eric del Arco de la llibreria Documenta.

A iniciativa del Grup 62, Núria Picas explicarà a les 18.30 h com viu la situació actual i respondrà les preguntes dels usuaris a través del seu Instagram. Mitja hora més tard, Jordi Nopca, Premi Proa de Novel·la, presentarà 'La teva ombra' en conversa amb Jordi Puntí. I finalment, a les 19:30 h, Melcior Comes presentarà 'Sobre la terra impura' acompanyat telemàticament de l'escriptora Carlota Gurt.

Teatre i circ

Des de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia proposen una lectura dramatitzada que l'actor Francesc Cuellar farà en directe a través de YouTube a les 19 h.

Al compte de Twitter del Teatre Lliure, aquest dimecres es podrà llegir el text 'Supremacistes' de Cristina Clemente, de l'espectacle 'En procés' (temporada 17/18). Al llarg de la setmana es publicaran altres textos d'aquesta obra sobre el procés independentista català d'Helena Tornero i Sergi Belbel. El Lliure també proposa #15dies15anècdotes al seu canal d'Instagram.

Continua la iniciativa de #LaFlyhardAcasa aquesta setmana amb tres espectacles de ciència-ficció, thriller i sàtira política: 'L'última nit del món', de Llàtzer Garcia; 'Es fa fosc', de Jordi Centelles; i 'Estat decepció', de Carla Torres. Es podran veure fins diumenge 19 d'abril a través del Vimeo de la sala. L'Ateneu Popular de Nou Barris també puja al seu web espectacles de circ per a tots els públics.