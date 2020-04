Neix Confinats Band per interpretar música tradicional a les xarxes socials

Molts són els experiments musicals que s'estan veient per les xarxes aquests dies, refugi que posa en evidència la solidaritat d'un sector, el musical, que, després de la crisi sanitària, ho tindrà difícil. Una de les iniciatives més sonades és la creació de la Confinats Band, una formació de nou músics professionals, entre els quals destaca el figuerenc Ivó Jordà. L'objectiu, explica Jordà, «és tocar junts» música popular catalana durant aquest temps excepcional, però sense voluntat d'anar més enllà. «La banda morirà el dia que tornem a ser lliures», asseguren contundents.



La Confinats Band va presentar-se la primera setmana de tancament. Ho van fer amb el pasdoble El patumaire. Després vindria Amparito Roca, molt coneguda per terres tarragonines, i, aquesta darrera setmana, El Bequetero. Els nous músics tenen en comú que són amics i intèrprets de música tradicional. Alguns han tocat junts abans, altres ni havien assajat plegats mai. Tampoc ho fan ara perquè el procés d'edició dels vídeos que es veuen a Facebook és ben curiós. Es comuniquen per WhatsApp i decideixen la peça, els arranjaments, la veu que fa cadascú i el tempo o la claqueta. «Alguns hem hagut d'aprendre a gravar des de casa amb els recursos que tenim», explica Jordà.







Primer cadascú es grava sol, afinant la seva veu amb un tempo i després ho comparteixen amb un Drive. Un membre del grup agafa totes les veus i les uneix amb un programa d'edició. El següent pas és que tots es baixen l'àudio definitiu i sobre aquest munten el vídeo. Finalment, tot s'uneix. «És divertit i s'aprèn», reconeix el figuerenc, que no amaga la preocupació sobre la situació., aquesta pandèmia els ha agafat just quan acabaven de guanyar el premi Enderrock i ja porten molts concerts cancel·lats.