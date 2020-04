Melissa Sanley: «Vull transmetre que no estàs sol: ves dins teu, hi ha tot un món meravellós»

Fa pocs dies la cantant de Roses, Melissa Sanley, va regalar-nos el darrer single, «OM», una cançó amb lletra i melodia pròpia que apel·la a la reflexió. Arriba després de «Mother Earth» i integrarà el nou àlbum que l'artista rosinca ja ha enregistrat a Nova York. Ara, des del seu confinament a casa, a l'Empordà, ens parla del treball.

Com està vivint aquest moment?

És estrany perquè mai havia passat, és tan nou, no ho tenim registrat a la nostra consciència. La part negativa són les morts que, per descomptat, és horrible, però el positiu de tot això és que és un moment per frenar, replantejar la vida que tenim. Per a moltes vides hi haurà un abans i un després.

També un bon moment per llançar el single «OM».

Des de petita sempre he volgut aportar amb la música, que és el llenguatge universal. Sempre he estudiat la vibració, com aquesta ajuda emocionalment i ens afecta físicament. Però també com ens permet transmetre missatges. L'OM és sànscrit i s'utilitza per meditar. Vaig pensar, per què ningú posava un mantra, aquest so perfecte, a la música pop i arribar així a molta més gent?

I va escriure la lletra i la melodia.

Sí, ho tenia molt clar. Ho vaig gravar però allà es va quedar perquè estava acabant l'àlbum nou. Més tard, ho vaig presentar en primícia a Londres i va agradar molt. Així que la vam gravar. Tenia clar que la volia com una banda sonora, que realment tinguem la sensació que et transporta, com diu la lletra, que cerquis dins teu aquest nou món. Llavors serà perfecte.

Abans d'«OM» va presentar «Mother Earth» també amb un missatge molt espiritual.

Parla que la Terra sempre ens estima, que abans que naixéssim ha fet una llar per a nosaltres, que el nostre batec del cor és el seu so. Tots som part d'ella. Les dues cançons busquen conscienciar, transmetre que no estàs sol i que, si no pots sortir, ves dins teu, que hi ha tot un món meravellós.

Quina resposta ha rebut?

Molt maca perquè molta gent m'ha dit que no podien parar d'escoltar-la, que els havia fet pensar en positiu. Només que m'ho digui una persona ja em serveix, ja hem posat la llavor.

Les va gravar a Nova York?

Sí, al Power Station at BerkleenNYC, abans Avatar Studios. M'hi sento molt a gust, amb la seva professionalitat. Sempre ho faig a Nova York perquè ja conec tots els músics, el productor, tot l'equip el tinc allà i és la meva família musical.

Dels Estats Units a Anglaterra. Allà també treballa molt.

Sobretot a Londres on tinc molt èxit des del primer single «Fairy Tales». Ara «Mother Earth» està sonant a més de set-centes ràdios i em volen posar a la BBC. Tinc molta audiència, xarxes, premsa i públic.



I aquí, a casa?

El públic és meravellós perquè em segueixen i és molt maco. Amb ells tinc més afinitat, són la meva gent, jo soc d'aquí. Ara, a l'abril, tenia previst un concert però amb tot això ho he ajornat. També el llançament del nou àlbum però esperarem. Ho farem en el moment específic.

Com és aquest àlbum?

Crec que sorprendrà molt. La gent em diu que mai sap què faré, però que sempre els hi agrada. Sempre has d'innovar i aquest àlbum és bastant potent, té moltes balades amb missatge.

En el vessant professional, està contenta d'on ha arribat?

L'edat m'ha portat més experiència, maduresa i reflexió. I com més gran em faig, més m'agrado. El més important és materialitzar la meva música, no frenar-me. Has de continuar i insistir. Porto des dels vuit anys i són moltes hores al dia, és plena dedicació. I no ho faig egoistament, sinó que vull aportar el millor de mi per contribuir en aquesta societat. Tots hem nascut per aprendre i evolucionar. Sempre he volgut anar més enllà, entendre com ens afecta la vibració, que quan algú escolti una cançó noti tot el treball que hi ha darrere, que hi poses la teva ànima. Per mi, la música és la meva passió.