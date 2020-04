Els llibreters i floristes acorden el 23 de juliol per celebrar Sant Jordi

La Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes ha fixat el dijous 23 de juliol com a data per celebrar el Dia del Llibre i la Rosa d'aquest any, després de veure's obligats a ajornar aquesta celebració tradicional del 23 d'abril, festivitat de Sant Jordi, a causa de la pandèmia per la Covid-19.

Ho han acordat tots dos gremis, que agrupen a associacions d'editors, llibreters, distribuïdors i arts gràfiques, així com al sector de la flor, i han animat igualment a tota la ciutadania a celebrar Sant Jordi també el 23 d'abril "des de casa", segons un comunicat conjunt.

"Conscients que el dia 23 de juliol encara s'hauran de mantenir les mesures de distància social per protegir la salut de tots, els gremis es posen a la disposició de les administracions públiques", i esperen trobar les fórmules i escenaris més adequats per celebrar la festa amb les màximes garanties.