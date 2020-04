Crida a la gent gran per preservar les seves receptes

Crida a la gent gran per preservar les seves receptes

L'arribada del coronavirus ha portat a viure situacions molt estranyes però, sobretot, ha obligat a un necessari aïllament de les persones per frenar la seva expansió. Els qui més pateixen l'aïllament són la gent gran, molts d'ells confinats en solitud o en parelles a les seves cases, d'altres en residències. Pensant en ells, en com fer que aquest temps els sigui més suportable, l'editorial Úrsula Llibres de Lladó ha llançat el repte #Herència culinària consistent a recollir les seves receptes, les que han fet tota la vida i, després d'una selecció, editar-ne un llibre. La idea ha tingut una bona acollida i la setmana passada ja havien rebut sis receptes des de Cabanes, Figueres i Lladó, una d'elles del director del Museu del Joguet de Catalunya, Josep Maria Joan.

L'editor i fotògraf Jordi Puig, un dels responsables d'Úrsula Llibres, explica que tot va sorgir de forma casual quan la seva companya va proposar-li a la seva mare, que estava sola, que aquests dies escrivís. «Ella es va negar perquè deia que tenia el cap ple de coses negatives», reconeix Puig que, tot seguit, va animar-la –també a la seva pròpia mare– a aplegar les receptes dels plats que portava cuinant tota la vida.



Aquesta no és la primera incursió en els llibres de cuina d'aquesta petita editorial, que també és llibreria en línia especialitzada en art. Fa uns anys va reeditar Platillos de l'Empordà. Cuina casolana empordanesa, un recull que reivindicava aquesta cuina de cassola, els platillos, les picades i els guisats. Ja aleshores aquell va ser un exercici de recuperació d'un patrimoni col·lectiu, quelcom que ara també es repeteix. «Es tracta de passar els coneixements d'una generació a una altra i que quedi en un llibre», diu Puig, que afirma que és «la manera de donar valor» a aquesta saviesa preservada en el si de la família. «Si un patrimoni, que és com íntim, l'organitzem entre molts, passa a ser la cultura del poble», reflexiona l'editor.

Anècdotes al seu entorn

Totes les receptes s'han d'enviar seguint un patró. Han de ser receptes per a quatre persones, han d'incloure els ingredients amb les unitats i els grams i, finalment, com s'elaboren. La idea és que la recepta es conclogui amb anècdotes al seu entorn des de la seva procedència, qui li va ensenyar o a qui li recorda. Les poden enviar escrites amb ordinador, per WhatsApp, en paper i enviades pel mòbil, gravades en veu o en vídeo incloent-hi nom complet, edat, localitat i telèfon de contacte a receptes@ursulallibres.cat o a través de la pàgina de Facebook o el compte d'Instagram. «Aquest és un projecte senzill», assegura Puig, però molt emotiu perquè apel·la a la memòria i a l'herència rebuda. Una herència que ens connecta amb allò que som i també amb les generacions futures.