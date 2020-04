El cantant figuerenc Sam suma vint-i-vuit actuacions des del confinament

Quan Salvador Torres, professionalment conegut com a Sam, va veure que el confinament anava per llarg, per no capficar-se més en tot el que comportaria, va decidir fer allò que millor sap: cantar. Així, el matí del tercer dia va asseure's a la terrassa de casa i va començar a preparar unes cançons per interpretar-les a la tarda en un Facebook Live. La resposta va ser aclaparadora amb quasi tres mil persones seguint-lo a través del seu canal. Això el va dur a repetir-ho cada dia a les 6 de la tarda. Aquest dijous farà el seu vint-i-vuitè concert havent interpretat quasi un centenar de temes en directe i havent assolit més de cinquanta mil visualitzacions.

Sam no disposa d'estudi a casa, ni tampoc taula de so, ni tan sols micròfons. «Jo estic acostumat a anar acompanyat de pianista o amb la música enregistrada, però ara tot ho faig a cappella i guitarra», explica el cantant figuerenc que dedica cada matí a preparar els arranjaments de les partitures, algunes de les quals feia molts anys que no interpretava com música sud-americana o de cantautors catalans com Lluís Llach, Joan Manuel Serrat o Ramon Muntaner, dels seus inicis «i que molta gent desconeix».

El vessant positiu

L'artista figuerenc explica que, per a ell, està esdevenint un exercici molt positiu perquè l'obliga a estudiar i a treballar diàriament. A més a més, li permet interactuar amb els seguidors, que el veuen des de diferents punts del món –Israel, Polònia, la República Txeca...–, responent preguntes i, fins i tot, acceptant peticions. «És una cosa increïble i és aquesta part que t'omple més», reconeix tot explicant que ja de bon matí, quan publica una fotografia antiga dels seus bolos recordant la cita a la tarda, ja rep missatges. «Això m'ajuda cada dia a seguir», explica. De fet, a banda de fer el Facebook Live, l'actuació, molt sovint, és reproduïda al mateix temps per altres canals, cosa que ajuda a multiplicar-ne la difusió. A més a més, ha rebut moltes connexions amb diferents mitjans de comunicació.

Disc en «stand-by»

A l'artista, aquesta crisi sanitària l'ha agafat mentre preparava un projecte conjunt, concretament un disc, amb el seu amic, el guitarrista Diego Cortés. Junts han actuat al llarg de quasi tres dècades en locals de Santa Susanna i Lloret de Mar, concretament al Gran Casino Costa Brava on se'l pot veure cantar regularment. El disc, que està previst que surti aquesta tardor i que es presenti a diferents sales de Catalunya, entre elles a Sant Pere Pescador i Roses, inclourà un repertori que anirà des del més popular a estàndards molt coneguts i versionats amb flamenc jazz. «Ara tot això està aturat fins a tornar a sortir al carrer però, en canvi, estic fent això, amb el que estic encantat», comenta.