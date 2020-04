Una trentena de propostes d'artistes empordanesos en el primer #FollowFest 0.0

Neix #FollowFest 0.0 el primer Festival Cultural On-line, ideat i dirigit per The Jump Productions i Atelier, Esdeveniments i promogut per Tramuntana TV, Estudis Music Lan i Rocktail. Els organitzadors de l'esdeveniment, previst per al diumenge 19 d'abril, destaquen que « Aquesta crisi sanitària està afectant i molt a la industria cultural; un sector de per sí menystingut i que en la situació actual ha tornat a mostrar la seva solidaritat i empatia cap a la societat. Des del primer dia de confinament la majoria hem mirat de combatre l'ansietat amb cinema, dansa, art, teatre, circ, música i llibres i ha sigut aquesta indústria la que ha obert l'accés als seus continguts, la que ha sortit als balcons a regalar-nos el seu art».



##FollowFest 0.0 pretén «emmarcar una representació d'aquesta indústria a la nostra terra, farcida d'artistes, l'Empordà, i portar-la a les pantalles dels vostres dispositius. Només col·laborant plegats podrem superar aquesta crisi i intentem que cadascú pugui donar el millor de sí mateix».



«Des de The Jump, Productions facilitarem les condicions que, des del confinament ens permeti la tecnologia, per fer arribar la Cultura a casa vostra. Els artistes es podran concentrar en emocionar i creuarem els dits perquè les connexions aguantin i us arribi el millor possible» explica Pere Toro.

Per la seva banda, Noemí Morales d'Atelier, Esdeveniments, relata que: «en situacions de crisi l'agilitat és primordial. El ##FollowFest 0.0 va néixer el passat dia 9 d'abril i 10 dies després estarem a l'aire».



Carles Pujol afegeix que l'esdeveniment «Oferirà unes tres hores de programació que combinaran diferents disciplines artístiques com ara música, teatre, dansa, poesia o humor amb segell empordanès».



Aquest diumenge dia 19 a les 18:00 els perfils de Facebook dels diferents participants emetran simultàniament el #FollowFest 0.0. La seva primera edició comptarà amb més d'una trentena d'artistes, totes persones relacionades amb la cultura, l'art i la comunicació i serà conduït per Carles Pujol.