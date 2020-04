El Gremi de Llibreters diu que «no té cap sentit» obrir les llibreries per Sant Jordi

El Gremi de Llibreters ha reaccionat a les declaracions que aquest dilluns ha fet el conseller d'Interior Miquel Buch, en què considerava que és "massa prematur" dir que per Sant Jordi les llibreries encara estaran tancades. El Gremi ha assegurat a través de Twitter que "no té cap sentit obrir les llibreries" el dia 23 d'abril, ja que continuarà el confinament i l'estat d'alarma. El dia de Sant Jordi les llibreries estaran amb la persiana baixada, reiteren, però "no s'aturen", i per això defensen que la millor manera d'ajudar és comprant llibres a través dels llocs webs dels establiments. A més, sostenen que la decisió sobre el Dia del Llibre és competència, per llei, del sector, i "no de cap altre actor, ens o govern".





En referència a les últimes declaracions del Conseller d' @interiorcat, vers el Dia del Llibre del proper 23 d'abril, el Gremi declara:



1. La decisió sobre el Dia del Llibre és competència, per llei, del sector. De cap altre actor, ens o govern.



OBRIM FIL ???? pic.twitter.com/idnQ90GxQY — Gremi de Llibreters (@Llibreterscat) April 13, 2020

D'altra banda, el sector recorda que la Cambra del Llibre ja va anunciar que el, al juliol o a l'octubre a causa de la crisi pel coronavirus . "El Dia del Llibre només pot celebrar-se amb totes les mesures de seguretat per als treballadors del sector i els nostres conciutadans", assenyalen.Reaccionen així a la posició expressada aquest dilluns pel conseller d'Interior en una entrevista a 'El Punt Avui'. "S'ha de veure com evolucionem", ha assegurat Buch, que considera que la diada "ajuda moltes llibreries i a tot el sector" i creu que caldrà buscar "eines" per "mantenir algunes coses".