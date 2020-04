El Gremi de Floristes impulsa una campanya per enviar roses a domicili per Sant Jordi

El Gremi de Floristes de Catalunya ha impulsat la campanya #rosadesantjordiacasa amb l'objectiu d'enviar roses a domicili per la diada. L'entitat ha creat un mapa amb la distribució geogràfica de les floristeries que oferiran el servei amb l'objectiu de cobrir la major part del territori. Fins ara, hi incorpora 110 establiments. Malgrat la iniciativa, les expectatives queden lluny dels 7 milions de roses dels últims anys i es preveu que la xifra de vendes s'acosti a les 300.000 roses, per sota del 5% de les vendes habituals. D'aquestes un 15% són de producció local, el que permetrà donar sortida a la producció del Maresme. "No serà rendible, ja ho sabem, però no és l'objectiu de la campanya", conclou Joan Guillén, president del gremi.

"Més que mai la rosa transmetrà emoció i empatia en uns moments difícils per a tothom, una connexió emocional que tots necessitem. Aquest Sant Jordi estarà ple de missatges emotius, algunes floristeries ja els estan rebent" ha assegurat Guillén.

En paral·lel, però, els floristes continuen treballant amb el sector editorial per buscar una data abans de l'estiu per la celebració conjunta del Dia del Llibre i la Rosa, malgrat ser "conscients de la dificultat de la celebració d'actes massius als carrers".

D'altra banda el Gremi impulsa la iniciativa Sant Jordi als balcons, perquè els infants participin i visquin la festivitat dibuixant roses, dracs i treballs manuals.