Tres propostes de lectures per amenitzar el confinament

Aquests dies de confinament són ideals per llegir. Des d'aquí us fem tres propostes de lectures que us permetran oblidar, per uns moments, la situació i endinsar-vos en la ficció o en històries plenes de coratge. A més a més, al tenir Sant Jordi tan a prop, poden esdevindre suggeriments.

EL MÓN US ESPERA D'IGNASI ARAGAY (Editorial Empúries, 16 euros)



El periodista Ignasi Aragay ha escrit una llarga carta als fills, en què planteja amb senzillesa admirable el que cada un de nosaltres voldria expressar a les persones que estima o amb qui conviu. Sovint no trobem les paraules, el temps o la situació per expressar-los les nostres

inquietuds, els problemes i el nostre amor o el que ens fa por.

EL FILL DE L'ITALIÀ DE RAFEL NADAL (Editorial Columna, 12,45 euros)



En Mateu creix en una família trencada que no se sent seva. Des de petit lluita per deixar enrere els crits, les baralles i la misèria de la Mina, la casa més pobra de Caldes de Malavella, la que tothom evita. Aviat descobreix que els seus orígens s'amaguen darrere d'un secret del qual ningú parla, però que coneix tothom.

LA NOIA DE LES OVELLES PIGALLADES DE LAURA GORDÓ (Cossetània Edicions, 13,90 euros)

La noia de les ovelles pigallades és la primera novel·la de la pallaresa Laura Gordó. Es tracta de la història de superació i evolució personal d'una noia que arriba a l'Escola de Pastors que hi ha al Pallars i decideix tirar endavant el seu projecte personal que és una explotació ramadera d'ovelles. La novel·la podria ser un referent per a molts joves.