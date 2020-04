El rosinc Jordi Rubau canta «Tú eres mi vacuna» en homenatge al món sanitari

«En el círculo del tiempo, ya no existe el calendario, no hay horarios laborables, ni cuarenta horas semanales» així comença la cançó 'Tú eres mi vacuna' que el músic rosinc Jordi Rubau ha compost enmig del seu propi confinament: «la primavera entre cristales», continua el tema amb el qual vol especialment agrair l'esforç del personal sanitari i el treball que estan fent, jugant-se la vida «mentre nosaltres estem còmodament a casa».

La cançó escrita en castellà «per arribar a tots els amics que tinc arreu del món, aquesta és una pandèmia global», posa èmfasi en els herois d'aquesta crisi «que sorgeix enmig d'un context de precarietat de la salut pública», als que canta: «No eres héroe de ficción, si no de piel y alma humana, desde ayer, hoy y mañana, vayas de azul, blanco o verde, vengas del sur, del norte o del ERTE ya has ganado la batalla».

Rubau tenia al cap escriure una cançó per transmetre ànims i confiança a la població en general: «Poder ajudar a acompanyar la gent en moments caòtics com aquests emociona, i el feedback que obtens del públic compensa» reconeix el músic. També alguns vespres ofereix música en directe des de la seva ter­rassa amb vistes al Puig Rom que es converteix en una grada immensa des d'on la música s'escampa ben lluny. «Cada dissabte anuncio per Facebook la meva actuació i se'm trenca la veu veient com la gent apaga i encén la llum dels apartaments que estan més lluny com si aplaudissin i sentint la gent més propera picar de mans i xiular des de les seves cases».

El confinament arran de la crisi del coronavirus va arribar al músic Jordi Rubau en un moment d'activitat frenètica, estudiant un grau Superior de Música a Barcelona a l'escola Jam Sessions: «D'anar cada dia a Barcelona, a estar tancat a casa, ja diuen que la vida és com una muntanya russa».

Tot i que troba a faltar el contacte físic amb la gent, socialitzar-se, també està aprofitant el temps per posar-se al dia de feina endar­rerida, fent classes de cant online i seguint la seva formació a l'escola de música, on ha compartit la cançó telemàticament per treballar-la amb altres companys: «L'estem gravant amb percussió, baix, piano, per després fer un videoclip. És una cançó llatina, animada, la intenció és aportar energia i esperança, mentre passa el temps i «quan puguem sortir al carrer, farem una gran festa, amb música i ball».