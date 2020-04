Gloria Gaynor twiteja un programa musical especial fet des de Figueres

Els grans hits no moriran mai. Això es va demostrar dimarts passat quan trenta-set veus de la ràdio empordanesa dels anys 80 i 90 van participar en un programa especial de l'emissora on line 17600 Ràdio. Durant l'emissió, que va aconseguir més de 600 connexions, el mateix canal de Twitter de la cantant Gloria Gaynor va reacccionar quan se la va mencionar. No és el primer que l'artista, que va actuar fa un temps a la Ciutadella de Roses, segueixi les xarxes empordaneses. Com explica el periodista i locutor Carles Pujol, una de les ànimes de 17600 Ràdio junt amb Josep Serra, en aquella ocasió «la vaig citar a Tramuntana TV i va respondre amb un missatge». La bona resposta d'aquest dimarts ha fet que els seus responsables tornin a emetre el programa aquest diumenge a les 17 hores. També aquests dies de Setmana Santa es podrà escoltar per Ràdio Vilafant, Ràdio Llançà i Ràdio Cap de Creus, a Cadaqués.

Alguns dels antics locutors que van participar, i que en el seu moment formaven part de les plantilles de Ràdio Popular de Figueres, SER Empordà, Ràdio Alt Empordà, Ràdio Bahia, Ràdio Vilafnat, Ràdio Llançà o Ràdio Tramuntana de Portbou, entre altres, van ser Narcís Planas, Carles Ayats, Lluís Arté, Mercè Munt, Pilar Ripoll, Montse Juanola, Pitu Anaya, Toni Guerrero, Màxim Rom, Xavi Piera, Jordi Ariza, Carles Arbolí, Quim Agustí, Marga Faixó, Pere Carrasco, Jordi Jordà, Txus Heras, Màrius Puntonet, Xavi Dalmau, Màxim Castllo, Joan Vives, Marcel Martín, Isabel Rey, Ramon Iglesias, Jordi Finazzi, Marta Llach, Jordi Casademont, Isidre Sánchez, Enriqueta Barrera, Ricard Sayeras, Isidre Rovira, Edu Salas, Ricard Aymerich, Josep Serra i Carles Pujol.

Entre les cançons que es van poder escoltar destaquen "Sweet Dreams" de Eurythmics, "Don't worry be happy" de Bobby McFerrin, "Good Times" de Chic, , "El rompeolas" de Loquillo, "I Want to Break Free" de Queen o "With or Without You" dels U2.