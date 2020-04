El Dia del Llibre, que substituirà el Sant Jordi, se celebrarà al juliol o a l'octubre

La presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer, ha situat la celebració del Dia del Llibre, que substituirà el Sant Jordi 2020, al mes de juliol i, si la crisi sanitària encara no ho permet, posposar-ho fins a l'octubre. En un vídeo difós a través de les xarxes, assegura que la celebració d'aquest any "serà diferent" perquè el 23 d'abril tothom s'haurà de quedar a casa, amb les llibreries "sense parades però sense parar". Per això, demanen fer comandes a través de la xarxa amb vals intercanviables quan els establiments puguin aixecar la persiana de nou. "Us necessitem, gràcies per ser-hi sempre", conclou Ferrer.

Els escriptors, els llibreters, els editors i els il·lustradors van acordar aquest dimecres amb el Govern celebrar un Dia del Llibre que substituís el Sant Jordi, que van situar "a l'estiu". En paral·lel, també s'ha pactat que el 23 d'abril hi haurà un Sant Jordi virtual, "amb gran activitat a la xarxa".

El Dia del Llibre alternatiu de l'estiu permetrà llibreries, editorials i entitats treure les parades al carrer, amb els escriptors firmant presencialment les seves obres. La consellera ha reiterat que aquesta podria ser la gran festa de la recuperació de l'activitat presencial quan retorni la normalitat.