Visites virtuals i jocs artístics creen ponts d'unió entre els museus i el seu públic

Malgrat que els museus i centres d'art de la comarca resten tancats a causa de la pandèmia, això no significa que no mantinguin contacte amb el seu públic. Ho fan posant-hi tot l'enginy i prenent com a recurs les xarxes socials –Facebook, Instagram, Twitter– per mantenir aquest feedback. Jocs que posen a prova els coneixements de petits i grans, visites virtuals per fer un tastet de l'espai i, fins i tot, propostes creatives que parteixen d'obres d'art reals amb resultats realment sorprenents.

La setmana passada, la Fundació Gala-Dalí va presentar una extraordinària visita virtual al Teatre-Museu Dalí de Figueres que incorporava una tècnica innovadora. Però també a Instagram ha impulsat dues propostes més: el Dalí Trivial per a infants i Cita amb els somnis de Dalí on es publiquen cites del mestre acompanyades de fotos que evoquen la reflexió. Més que reflexió és creativitat el que busquen els responsables del Museu de l'Empordà de Figueres que animen els seus seguidors a sumar-se al moviment #quedARTacasa o #arthomechallenge que consisteix que la gent, amb el que tenen per casa, recreïn alguna obra d'un fons museístic i la comparteixin per xarxes.

També ara han impulsat converses amb artistes que es faran tots els dijous a les 19 hores a través del canal d'Instagram.

Viure-ho amb família

Tenint en compte que el confinament afecta tota la família, els museus també proposen activitats compartides entre tots els components del nucli. És el cas del recurs que ha recuperat el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera: vuit jocs que formen part del projecte Una comarca de Museus. Són jocs vinculats a cadascun dels centres museístics de la xarxa, jocs que es poden descarregar i imprimir i que «ajuden a passar alguna estona del (llarg) confinament», asseguren.



De jocs per a infants també en proposa el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, a l'Escala. Es tracta d'un taller inspirat en els éssers fantàstics de la mitologia grega i romana. El centre proporciona en el seu web des de les plantilles fins a totes les instruccions necessàries. També en el web del museu escalenc es pot descobrir en 3D alguns objectes de la col·lecció o, per descomptat, fer una passejada virtual per les ciutats grega i romana.

Aquest moment d'impàs, que ha obligat a tancar tots els museus, també ha suposat posposar o, fins i tot, suspendre activitats. En el cas del Museu del Joguet de Catalunya, que s'ha acollit a fer un ERTO a tota la plantilla, la direcció ha suspès propostes vinculades amb la celebració dels 110 anys de l'Osito Marquina així com reprogramar exposicions temporals, visites teatralitzades i presentacions de llibres. Malgrat tot, vinculat amb l'Osito Marquina, quatre pastisseries de Figueres –Tall Dolç, Fàbrega, Parc Bosch i Maia Flequers– han fet una mona de Pasqua inspirada en l'Osito. També les porten a domicili.