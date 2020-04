Propostes literàries per anar passant el confinament

Els altempordanesos Carles Buixó i Ahmed Sabbabi lideren el projecte social Revista Miligramo. La tasca d'investigació cultural que desenvolupen, en el camp de la brevetat (minificció i poesia), els ha portat a conèixer altres llibres interessants d'altres àmbits. Des de l'equip de Miligramo han creat una llista de propostes literàries, d'alguns dels autors i autores que estan llegint aquests dies de confinament, per recomanar-les a tothom. A més, cada setmana celebren un club de lectura, per poder comentar les obres.



Per a amants de la narrativa breu i de la poesia

El primer número de la revista gira entorn al mexicà Juan José Arreola. Al nostre web, com a anticipació de la nostra publicació, podreu trobar una entrevista realitzada al seu nét: Alonso Arreola. També hi trobareu un article d'en Carles Buixó sobre l'altruisme i la responsabilitat de l'artista. És per això que us recomanem «El confabulario definitivo», un llibre de relats proteic i que no us deixarà indiferents.

Pel que fa a la poesia, anem llegint a estones l'enginyós llibre «Psicòsia», del figuerenc Àngel Rodríguez, una amalgama de formats que us deixaran una bona estona rumiant: versos breus, però intensos.

Per a amants de la novel.la

Us recomanem una magnífica autora que malauradament no ha estat traduïda al català: «Los recuerdos del porvenir» d'Elena Garro, una obra que vol criticar l'odi cap a l'indígena i els problemes socials a Mèxic, aquesta obra fou la guanyadora del premi Xavier Villaurrutia l'any 1963. Ex muller d'Octavio Paz, es va haver d'exiliar repudiada pel cercle cultural mexicà pels voltants dels 70. Una escriptora indispensable plena de sensibilitat.

Per a amants dels viatges

Aquest passat 25 de març feia vuit anys de la mort d'un dels millors escriptors italians del segle XX: Antonio Tabucchi. Més conegut pel seu Afirma Pereira (editat Grup62, labutxaca), també va escriure una obra meravellosa titulada «Viajes y otros Viajes». Explica en primera persona alguns dels viatges que va haver de fer arreu del món i ho descriu d'una manera planera i directa, sempre amb alguna anècdota que vertebra el text i t'embolcalla dins de la seva visió del món.



Per a amants de la cuina i iniciats

Com que els dos fundadors de Miligramo practiquen el vegetarianisme i el veganisme, us proposem un llibre d'un cuiner nascut a l'Israel però que la fa pel Regne Unit: «El gourmet vegetariano» de Yotam Ottolenghi, cuina vegetariana i vegana amb sabors que et conviden a fer una petit viatge cap a orient.

Per a petits lectors/es

Hi ha un llibre magnífic de Toro Gomi titulat «Tots fem caca» (editat en català per Blackie Books). Aquest llibre, si el llegim amb els nostres fills i filles, fillols i filloles, alumnes... ens permetran explicar-los que tot i la diferència de costums tots tenim uns vincles que ens uneixen. També seria una bona oportunitat per acostar als nens i nenes a la vinculació amb els animals i transmetre la consideració d'igual a igual que ja fa anys proclamen els precursors dels Drets dels animals.