Cancel·len els concerts del Festival Ítaca a l'Escala

La pandèmia del coronavirus està posant a prova el món de la cultura. Els últims a comunicar cancel·lacions són el Festival Ítaca que just fa uns minuts ha fet públic, a través de les xarxes socials, que es veuen obligats a cancel·lar els concerts previstos en aquest mes d'abril a l'Escala. Es tracta de les actuacions de Manel, Ciudad Jara i Lildami previstes per l'11 d'abril. També s'ha cancel·lat l'actuació d'El Pot Petit que es feia l'endemà, dia 12 d'abril. Tot i això han alertat que segueixen treballant per oferir una nit de concerts el 3 d'octubre, ja que a l'estiu, davant l'allau d'actuacions ja previstes, els ha estat impossible trobar dates disponibles. Cal dir que tots els espectadors que haguessin adquirir entrades, rebran un correu electrònic amb diverses opcions ja sigui bescanviar els diners o canviar-los per algun altre concert.



D'altra banda, el Festival manté la resta de concerts previstos pels mesos de juny i juliol.







?? COMUNICAT ??



?? Abans de res, volem fer-vos arribar un missatge de solidaritat en aquests temps difícils a causa del... Publicada por Festival ÍTACA en Martes, 7 de abril de 2020