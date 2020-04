Els veïns de Sant Climent posen imaginació a la Passió i la fan virtual

Davant la impossibilitat de poder representar la tradicional Passió de Sant Climent Sescebes a causa del confinament pel coronavirus, diversos veïns del municipi s'han unit en una original proposta: una passió virtual.

El grup ha publicat un vídeo a Youtube on se'ls veu representant escenes de la passió per via telemàtica, i més concretament, per Skype, tot simulant una videotrucada de Jesús. Tal com expliquen, cadascú hi ha participat amb la indumentària que ha trobat per casa.

"Esperem que us agradi i que ben aviat puguem compartir el nostre espectacle amb tots vosaltres!", diuen els actors i actrius. El vídeo resum és aquest:

La Passió s'havia de celebrar durant la Setmana Santa, concretament els dies 5 -Rams- 10 -Divendres Sant- i 12 -Pasqua- d'aquest mes d'abril.

La Passió de Sant Climent va néixer el Divendres Sant de l'any 1976 i des de llavors no s'ha deixat mai de representar, ni quan l'any 2011 el robatori del cablejat elèctric uns dies abans de l'estrena la va posar en perill.