Úrsula Llibres fa una crida per recopilar receptes familiars

«En aquests moments no podem estar a prop dels nostres, especialment de la gent gran. Per la seva seguretat, han d'estar aïllats i passen moltes hores sols a casa. Els proposem recollir les receptes de cuina que tant ens agraden com l'arròs, els canelons de Nadal, el rostit, entre altres». Així proposen els responsables de l'editorial Úrsula Llibres de Lladó el que vol ser un «diari de confinament» que apel·la a les nostres arrels més culturals que es troben, com no, en la nostra gastronomia. Com expliquen, el propòsit és «construir un record que més endavant podrem transmetre, una herència que ens ajudarà a mantenir el record dels nostres avis i àvies el dia que no hi siguin. És un recordatori del valor que té la seva presència a la nostra vida».

Aquestes receptes, que es transmeten de forma oral, dins la pròpia família, són, diuen, «un patrimoni íntim, familiar, però que també esdevé un patrimoni popular, una herència que la família transmet en vida i que, sumada, conforma la cultura d'un país». Això, però, interpel·la directament a la gent gran que seran el centre d'atenció d'aquesta proposta que té per objectiu «ocupar part del seu temps de confinament i posar en valor els seus coneixements». Finalment, a més, tot es traduïrà en un llibre de receptes familiars ja que l'editorial en farà una selecció, entre totes les que rebi, per publicar-ne un llibre.

Les passes a seguir que demana l'editorial són aquestes:



1. Que calculin les receptes per a 4 persones

2. Que escriguin primer els ingredients

3. Després, l'elaboració

4. Que acabin la recepta amb una nota personal (qui els va ensenyar la recepta, anècdotes, en qui els fa pensar€)

5. Les poden escriure a l'ordinador, enviar per wats, escriure en un paper i fer-ne una foto amb el mòbil, gravar-les de veu€.. com els sigui més fàcil.

6. Cal incloure el nom i cognoms de l'avi/àvia, l'edat, la localitat i un telèfon de contacte.

Cal enviar les receptes a receptes@ursulallibres.cat o per Facebook o Instagram @ursulallibres.