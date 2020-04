Quico el Célio, Joan Rovira, Suu o Montse Castellà participen divendres al festival solidari de Pepet i Marieta

La campanya solidària #SeremLluires de Pepet i Marieta continua aquest divendres amb un festival online que comptarà amb la participació d'Animalístic, Ebri Knight, Gemma Humet, Joan Rovira, Montse Castellà, Quico el Célio, Roba Estesa, Suu, Tesa i Xanguito. Els amfitrions i impulsors han programat les actuacions gratuïtes pel directe d'Instagram i els artistes facilitaran a l'audiència l'enllaç per fer els donatius a la Creu Roja i col·laborar en el seu Pla Respon al Coronavirus, amb què ajuden a col·lectius vulnerables i de risc en aquests complicats moments de confinament. L'Stay Home –InstaFesti Solidari per a la Creu Roja començarà a les quatre de la tarda i el tancaran Pepet i Marieta amb l'última actuació a les nou del vespre.

Pepet i Marieta van estrenar fa uns dies aquesta campanya de col·laboració amb la Creu Roja amb el single 'Stay Home & We'll Be Free', una adaptació en nou idiomes del 'One Love' De Bob Marley. #SeremLliures es presentava amb aquesta cançó del grup ebrenc, amb una portada dissenyada per l'il·lustrador ebrenc Hernan en H i un videoclip creat a partir del vídeos de confinament de centenars de persones.

L'Stay Home - InstaFesti és l'acció solidària més significativa de la campanya #SeremLliures però es preparen altres iniciatives com un sorteig de cançons personalitzades o la venda de samarretes solidàries.