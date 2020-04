Les activitats escèniques programades a Figueres s'ajornen o se suspenen

Com a mesura adoptada en relació al coronavirus, l'Ajuntament de Figueres ha decidit ajornar les funcions dels següents espectacles ja programats:



'El pequeño poni', prevista pel dissabte 18 d'abril, es farà el diumenge 22 de novembre a la sala La Cate (19h).

prevista pel dissabte 18 d'abril, es farà el diumenge 22 de novembre a la sala La Cate (19h). 'Calma' , prevista pel divendres 24 d'abril, es farà el dijous 17 de setembre a la sala La Cate (21h) emmarcat dins de la nova edició del Festival Còmic.

, prevista pel divendres 24 d'abril, es farà el dijous 17 de setembre a la sala La Cate (21h) emmarcat dins de la nova edició del Festival Còmic. 'La dona del 600', prevista pel diumenge 26 d'abril, es farà el diumenge 27 de setembre al Teatre Municipal el Jardí (19h).



Els espectadors que ja tenen les entrades, podran fer servir les mateixes per la nova data, i les persones que no puguin assistir-hi hauran de notificar-ho per correu electrònic a figueresaescena@figueres.org. Les persones que sol·licitin la devolució, se'ls farà durant els propers dies a la targeta de compra. Per altra banda, la gent que les hagi comprat a la taquilla del Teatre el Jardí, però, se'ls farà la devolució a la mateixa taquilla quan es reobrin els equipaments escènics.

Respecte els espectacles dels organitzadors externs, el consistori figuerenc informa que queden suspeses les propostes:

'The Gospel Viu Choir: Vida' , organitzat pel Grup Iris (www.grupiris.cat).

, organitzat pel Grup Iris (www.grupiris.cat). 'Cantània 2020: Virtual'.



A més a més, també informen de dos ajornaments: