Roses obre un canal d'Instagram amb fotografies de l'Arxiu Municipal

L'Arxiu Municipal de Roses ha donat el tret de sortida al seu nou canal d'Instagram. Un projecte que ja havia estat planificat i que "aquests dies d'activitat diferent, serveixen també per engegar iniciatives que feia temps que teníem pendents", ha explicat el regidor i tinent d'alcalde del municipi, Joan Plana.

El canal d'instagram de l'Arxiu Municipal de Roses, inaugurat el passat 25 de març, és la nova finestra al públic per on "els nostres arxivers aniran compartint documents interessants que ens ajudaran a conèixer i entendre el passat del nostre poble".



El regidor animava així als rosincs i rosinques a fer-se seguidors del canal:









Per a la primera publicació d'Instagram, els arxivers van escollir la foto de Xavier Parés del 1915, de l'actual Avinguda de Rhode, on es poden veure les cases de la Perola i el Mas de les Figueres. L'Arxiu Muncipal ho publicava amb una explicació:





A l'Instagram de l'Arxiu Municipal de Roses, aquests dies també s'hi han publicat fotografies de bots de llum varats a la platja de la Punta, de Domingo Mañas Gálvez, una fotografia d'estudi d'Ermengol Romañach Coll, de la col·lecció de la Família Romañach Coll, o una fotografia de la Festa Major (abans de 1905) davant de l'Hostal Vilà, amb Fèlix Reixach Coral, el germà de l'auto de la instantània i propietari de la col·lecció, Joan Reixach.