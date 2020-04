Les veus de les emissores empordaneses dels 80 i 90 recordaran grans cançons

El confinament d'aquests dies permetrà unir en un programa a més d'una vintena de veus de la ràdio musical altempordanesa dels anys 80 i 90. L'emissora online 17600 Ràdio ha contactat amb els locutors i locutores que presentaven les cançons a la seva audiència. Van ser protagonistes des de Ràdio Popular de Figueres, SER Empordà, Ràdio Vilafant o Ràdio Alt Empordà, entre d'altres.

Cadascun ha seleccionat una cançó de les que més bons records guarden d'aquells anys. Així sonaran títols com "Sweet Dreams" de Eurythmics, "Don't worry be happy" de Bobby McFerrin, "Good Times" de Chic o "With or Without You" dels U2.

Seran gairebé dues hores de bona música presentada per un elenc de veus, moltes d'elles encara en actiu, fent el que gairebé a tots els va obrir les portes de la ràdio, presentar cançons.

Entre d'altres hi participaran Narcís Planas, Carles Ayats, Lluís Arté, Mercè Munt, Pilar Ripoll, Montse Juanola, Pitu Anaya, Toni Guerrero, Màxim Rom, Xavi Piera, Jordi Ariza, Carles Arbolí, Quim Agustí, Marga Faixó, Pere Carrasco, Jordi Jordà, Txus Heras, Josep Serra i Carles Pujol.

El programa s'emetrà aquest dimarts 7 d'abril a les 19:00 hores a www.17600radio.com.