Núria Pradas i Sebastià Alzamora, i films teatrals, cultura online per a dimecres

Activitats protagonitzades pels escriptors Núria Pradas, Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull 2020, i Sebastià Alzamora, autor de 'Reis del món', i els films basats en les obres de teatre 'Desclassificats' i 'Germanes' del Grup Focus són algunes de les propostes culturals des de casa per a aquest dimecres. El Museu d'Art Modern de Tarragona és el protagonista del concurs en línia #MuseumQuizACasa, una edició virtual del concurs 'Museum Quiz', amb "l'objectiu de proporcionar una alternativa cultural i de lleure mentre duri el confinament social".

El grup Focus ha ampliat la seva oferta de #TeatreaCasa amb dues ficcions televisives basades en dues produccions teatrals: 'Desclassificats', una pel·lícula d'Abel Folk i Joan Riedweg, basada en l'obra homònima que Pere Riera va escriure i dirigir per a La Villarroel el 2011, i 'Germanes', de l'autora i directora Carol López. L'obra es va estrenar a La Villarroel el 2008, es va reposar el 2009, va girar extensament, també en castellà, obtenint nombrosos guardons com el Premi de la Crítica a la direcció o els Butaca a Millor espectacle i millor text.

El Grup 62 ha organitzat per aquest dimecres a la una del migdia 'Animar és actuar amb un llapis. Animació i literatura', on l'escriptora Núria Pradas, autora de 'Tota una vida per recordar', Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull 2020, conversa amb la seva filla, Clàudia Prats. La trobada es podrà seguir a través de l'Instagram de l'autora. A les set de la tarda, l'escriptor Sebastià Alzamora presentarà el seu llibre 'Reis del món' amb la periodista Cristina Ros a través també de l'Instagram de l'autor.

Susanna Batalla presentarà 'Els records perfectes' (Pagès Editors) amb el llibreter de No llegiu, Xavier Vidal, en el marc de la proposta d'Òmnium Cultural de Literatura a Domicili amb converses entre un llibreter i un escriptor que presenta una obra.





Museus



El Museu d'Art Modern de Tarragona és el protagonista del concurs en línia #MuseumQuizACasa. El concurs, impulsat per una quinzena de museus, és accessible a través de l'adreça web www.museumquizacasa.org i inclou una versió per adults i una altre per a famílies. De dilluns a divendres proposa un concurs cada dia dedicat a un dels museus participants, i els dissabtes a públic general amb preguntes de tots els museus en un únic concurs. Està construït sobre la plataforma gratuïta 'Kahoot'.

Dansa

L'Associació de Professionals de la dansa de Catalunya (APdC) ha proposat celebrar el Dia Internacional de la Dansa online durant tot el mes d'abril. A partir d'aquest dimarts i fins al 29, dia oficial del Dia Internacional de la Dansa, l'associació ha apostat per viure aquest dia des de casa, "convertint les xarxes en una festa del moviment!" L'APdC ha animat al públic a penjar les seves coreografies amb música que més els agradi acompanyades pel #BallemaCasaDID20. "Hi esteu totes convidades, professionals, amateurs, nens i nenes, joves i grans", assenyalat. L'objectiu, afegeixen, és donar visibilitat a la dansa.

El Mercat de les Flors continua amb les propostes de menús coreogràfics online per a què el públic pugui seguir gaudint de la dansa, amb vídeos al web d'espectacles complets d'algunes de les peces que han passat pel Mercat, molts d'ells coproduccions del centre. Aquest dimecres, i fins dijous, es pot veure encara el quart menú amb 'Torobaka', d'Israel Galván i Akram Khan, més un monogràfic que és un retrat d'Israel Galván. També es podrà veure 'Blue' de TPO.

Sala Flyhard

Després de l'acollida que va tenir la primera setmana de #LaFlyhardACasa, la sala segueix amb la iniciativa i ofereix ara els espectacles 'Sàpiens' de Roc Esquius i dirigida per Sergi Belbel; 'Refraccions' de Concha Milla i 'Mata el teu alumne' de Carles Mallol. Aquestes es podran veure fins diumenge.

La Fira Literal publica les entrevistes i converses de les principals ponències de totes les seves edicions. Aquests textos van ser publicats ara fa un any en el llibre 'Literalment'. També es pot comprar el llibre per col·laborar amb les següents edicions de la Fira Literal.

Cavall Fort

Cavall Fort ha estrenat al seu web un espai especial 'Jo em quedo a casa!', amb jocs, experiments, manualitats, receptes de cuina i moltes altres activitats d'accés gratuït perquè les famílies se les puguin descarregar i fer-les des de casa. Cada dia, es publicarà des de Cavall Fort una activitat nova.

A més de tots aquests recursos gratuïts, en el mateix web de Cavall Fort es poden escoltar els audiocontes d'El Tatano i trobar-hi l'accés a les edicions especials #Joemquedoacasa gratuïtes de Cavall Fort i El Tatano, penjades a la plataforma iQuiosc.cat. Es tracta d'adaptacions de números recents de les revistes. I s'hi aniran afegint les adaptacions dels números següents mentre durin les restriccions a causa del confinament.