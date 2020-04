El primer concurs «Curtfinats» promou la creativitat en temps de confinament

Les classes online, a través de plataformes com Zoom i Skype que amb l'inici del confinament arran del coronavirus han engegat la majoria d'escoles d'arts escèniques de la comarca, i d'arreu, han desembocat en noves iniciatives que uneixen creativitat, aprenentatge i entreteniment. És el cas de les accions que ha engegat l'escola Acting Figueres perquè no decaigui l'aprenentatge i la diversió durant el temps que estem tancats a casa i «mantenir la flama amb els nostres alumnes, som com una família», diu el director, Ernest Ollero.

Una plataforma a través de YouTube i Instagram TV de classes de deu minuts de diferents tècniques i arts escèniques que ja s'ha posat en marxa amb gran èxit i obertes a tothom, així com la convocatòria del primer concurs Curtfinats, tenen com a objectiu «continuar fent més amenes les properes setmanes» diu Ollero.

Al primer concurs Curtfinats 2020 pot participar-hi qualsevol persona major de 7 anys, individualment o en grup amb inscripció prèvia. Hi haurà tres categories: infantil (per curts gravats i editats per nens i nenes de 7 a 12 anys), juvenil (per curts gravats i editats per joves d'entre 13 i 17 anys) i adults (per curts gravats i editats per persones de 18 anys o més). Per inscriure's cal cal enviar un WhatsApp al telèfon 631 161 610 o enviar un correu electrònic a actingfigueresonline@gmail.com indicant el nom, adreça i telèfon. El període d'inscripció finalitzarà el dia 5 d'abril.

El tema del concurs Curtfinats és lliure, tot i que hauran de ser rodats dins de casa. Els exteriors podran ser jardins o vistes del carrer des de casa. En cap cas hi pot haver un exterior que no sigui dins d'una propietat privada. Acting Figueres donarà als participants un objecte, una cançó i una paraula que hauran de sortir en algun moment del curtmetratge. El curt s'haurà d'entregar abans del divendres dia 10 d'abril a les 23.59 hores. Els Curtfinats seleccionats es podran veure per Empordà TV (en horari encara per determinar en funció de la temàtica). Els curts guanyadors es donaran a conèixer un cop finalitzada l'emissió.

Hi haurà diferents premis per als curts guanyadors: un diploma i dues entrades de cinema per la categoria infantil, i per la categoria d'adults el premi serà de 50 euros en metàl·lic, entrades al cinema i un diploma que també s'atorgarà al millor guió i a la millor interpretació. També hi haurà un premi del públic escollit per votació popular a través d'Instagram.